Das neue Spiel des „Monkey Island“-Schöpfers erscheint jetzt auch für Konsolen

Death by Scrolling erscheint für Konsolen: Das vertikal scrollende Roguelike-RPG erscheint am 16. April für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch zum Preis von 7,99 Euro.

Hinter dem Titel stehen der Publisher MicroProse und das Studio Terrible Toybox, das von Monkey-Island-Schöpfer Ron Gilbert gegründet wurde. Die PC-Version ist bereits seit Oktober 2025 über Steam erhältlich.

Zur Konsolen-Veröffentlichung wird gleichzeitig ein größeres Update veröffentlicht. Dieses ergänzt das Spiel um einen neuen spielbaren Charakter, ein zusätzliches Biom sowie mehrere Gameplay-Verbesserungen.

In Death by Scrolling kämpft ihr euch durch die chaotischen Ebenen einer skurrilen Unterwelt. Das Bild scrollt permanent nach oben. Wer nicht mithält, wird vom Bildschirmrand eingeholt. Während ihr Gegner bekämpft, Ressourcen sammelt und Upgrades freischaltet, spürt ihr, wie der Tod euch immer näher rückt.

Mehrere spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zufällige Herausforderungen und ein schneller Gameplay-Loop sorgen für Abwechslung. Dazu kommt ein augenzwinkernder Humor rund um die Bürokratie des Jenseits, inklusive schräger Dialoge und ungewöhnlicher Nebenaufgaben.

Mit der Konsolen-Veröffentlichung und dem neuen Update dürfte Death by Scrolling im April auch auf PlayStation, Xbox und Switch für frischen Roguelike-Nachschub sorgen. Wir haben das Spiel im vergangenen Jahr angespielt und waren direkt angefixt, denn es hat uns sofort in seinen Bann gezogen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Death by Scrolling, MicroProse, Terrible Toybox