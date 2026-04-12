Metroidvania-Klassiker erhält nach fast 15 Jahren ein umfangreiches Update

Cave Story (2004) ist ein echter Klassiker und gilt als einer der einflussreichsten Titel der Indie-Titel. Entwickelt von Daisuke „Pixel“ Amaya im Alleingang über fünf Jahre, wurde es zum Kultklassiker durch seine hochwertige Metroidvania-Gameplay, Story und Retro-Ästhetik – lange vor dem Indie-Boom.

Trotz des sehr geringen Budgets bekamen Fans ein perfekt aufpoliertes 2D-Metroidvania, lange bevor dem Boom des Genres. Toller Pixel-Art, herausragende Chiptune-Musik und flüssiges Gameplay sowie die fesselnde Story, Charaktere und Retro-Nostalgie machten den Titel zu dem zeitlosen Klassiker, der er auch nach zahllosen Portierungen auf Konsolen noch ist.

Die Updates im Detail

Jetzt schließt sich der Kreis: Für die PC-Version von Cave Story+ (2011) ist nach fast 15 Jahren ein großes Update erschienen. Das Update enthält einen Zwei-Spieler-Modus, Mod-Unterstützung, verbesserte Grafik und mehr; außerdem kommen damit alle späteren Konsolen-Erweiterungen auf den PC, besonders stechen die Verbesserungen der Switch- und DSiWare-Versionen hervor.

Zu den „neuen“ Features gehören unter anderem Koop für zwei SpielerInnen, überarbeitete visuelle Effekte, Widescreen-Support, neue Dialogporträts, bessere Beleuchtung und Wasser-Effekte sowie kleinere Gameplay-Anpassungen. Auch ein neuer Sand-Pit-Challenge-Level wurde zum Bonusmodus hinzugefügt.

In Zukunft sollen SpielerInnen Mods erstellen können (LUA API) für eigene Grafikpakete, Herausforderungen, Soundtracks und andere Inhalte. Die Controllerunterstützung wird ebenfalls verbessert. Dazu kommen diverse Feinschliffe, etwa bessere Sprites, korrigierte Übersetzungen, angepasste Boss-Arenen, zusätzliche Cheats, neue TSC-Befehle und technische Erweiterungen für höhere Limits bei NPCs, Tiles und Flags. Auch Audio, Controller-Belegung und Challenge-Modi wurden deutlich erweitert.

via Gematsu, Bildmaterial: Cave Story, Nicalis, Studio Pixel