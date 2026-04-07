Im Test! Der Anime-Racer Screamer brennt euch die Neonfarben direkt in die Netzhaut

|Titel
|Screamer
|26. März 2026
|Plaion
|26. März 2026
|Plaion
|26. März 2026
|Plaion
|System
|PS5, Xbox Series, PC
|Getestet für
|PC-Steam
|Entwickler
|Milestone, Polygon Pictures
|Genres
|Arcade-Racer
|Texte
|Vertonung
Große Rennspielmarken gibt es nur noch wenige. Viele erinnern sich an die goldenen Zeiten der frühen 2000er mit Arcade-lastigen Rennspielen wie Need for Speed Underground, Burnout und Blur, aber auch nischigeren Titeln wie Auto Modellista oder Initial D Special Stage. Entwickler Milestone und Publisher Plaion knüpfen mit Screamer an diese alten Zeiten an.
Dem ein oder anderen älteren Semester werden die Namen vielleicht bekannt vorkommen, und richtig – hier ist tatsächlich das ursprüngliche Team hinter der Bleifuss-Reihe (international damals schon Screamer genannt) am Werk.
Mit den ursprünglichen Bleifuss-Titeln hat das aktuelle Screamer aber wenig gemein. Man könnte sogar von einem Reboot der Reihe sprechen – und ehrlich gesagt hoffen wir auf eine Verlängerung der Reihe, denn Screamer (2026) macht viel richtig, leidet aber an seiner schwankenden Qualität.
Karriere-Modus im Visual-Novel-Stil mit Anime-Sequenzen
Herzstück des Spiels ist der Turniermodus mit einem von „Screamern“ aus aller Welt ausgetragenen Turnier, in dem es um das enorme Preisgeld von 100 Milliarden Dollar und die Geheimnisse einer mysteriösen Maschine mit dem Namen „Echo“ geht. Sie kann nicht nur die Zeit zurückdrehen, sobald ein Wagen explodiert – wenn dabei Menschen sterben, kann sie sogar Tote wiederauferstehen lassen.
Jedes der fünf Teams hat ganz eigene Gründe am Rennen teilzunehmen, welche ihr im Laufe der 70 Episoden umfassenden Story kennenlernt – während der etwa zehn Stunden werden die Rivalitäten immer stärker und die Kämpfe immer erbitterter.
Die Story selbst ist dabei sehr interessant, aber manchmal etwas zu ausführlich. Insbesondere die „Zwischenepisoden“ im Visual-Novel-Stil ziehen sich manchmal ganz schön in die Länge. Dagegen wirken die Hauptsequenzen im Anime-Stil hochwertig. Schade, dass man es hier verpasst hat, eine gewisse Konsistenz herzustellen. Eine kürzere, knackiger präsentierte Story in einem stilistisch passenderen Manga-Panel-Style hätte zum Beispiel deutlich besser gepasst. Weniger wäre hier mehr gewesen.
Etwas eigenwillig ist auch das ständige Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen Teams. Selten sitzt man zwei Rennen in Folge im gleichen Wagen, ständig wird gewechselt. Es ist nicht nur schwer, der Story zu folgen – auch das Eingewöhnen auf ein Fahrzeug fällt schwer. Die Fahrzeuge heben sich allerdings hauptsächlich optisch ab, spielerisch wirken sie alle recht ähnlich und unterscheiden sich bevorzugt in der Höchstgeschwindigkeit und den Spezialattacken.
Die Vollvertonung der Story weiß zu gefallen: Die TeilnehmerInnen sprechen in unterschiedlichsten Sprachen, von Deutsch über Spanisch bis Holländisch und Japanisch. Das bringt den internationalen Charakter der hochgetunten Wagen mit 350 km/h Spitzengeschwindigkeit sehr gut in die Wohnzimmer – auch wenn Holländisch für uns Deutsche manchmal einfach unfreiwillig lustig klingt. Oder wie man im Spiel sagen würde: „Waarom zou iemand respect voor jou hebben?“
Ansonsten bietet Screamer das, was man von einem Arcade-Racer erwartet: Mehrere Spielmodi wie Einzelrennen, Teamrennen, Zeitrennen sowie Punkteherausforderungen, Overdrive-Herausforderungen und Kontrollpunkte-Rennen sind vorhanden – auch im lokalen Splitscreen und als „Mixtape“ im Online-Modus. Tuning ist leider nur optisch vorhanden, das jedoch sehr umfangreich. Ein Schadensmodell ist quasi nicht vorhanden – ab und zu fliegt ein Heckflügel ab, was nur optische Auswirkungen hat.
Drifte um dein Leben
Die Rennen auf den über 30 Strecken machen nach wenigen Stunden Eingewöhnungsphase richtig Spaß. Die Lernkurve ist dabei aber ziemlich steil. Nicht nur ist das Driftverhalten der Boliden äußerst gewöhnungsbedürftig und erinnert mit seinen ständigen Heckausbrüchen und etwas verzögertem Einlenken stark an Wipeout. Auch die KI-Gegner sind teilweise wirklich unerbittlich. Schon auf mittlerer Schwierigkeitsstufe („ausgeglichen“) braucht man für manche Teamrennen sowohl viel Glück als auch Können, was zu mehrfachen Wiederholungen eines Events führt. Da hilft nur ein Zurückschrauben auf den einfachen Schwierigkeitsgrad.
Trotzdem: Hat man das Driftgefühl erst einmal verinnerlicht, gerät man schnell in einen sehr befriedigenden Flow, welchen man sonst nur von Future-Racern kennt. Das gezielte Antippen der Bremse vor und während eines Drifts, während man die tonnenschwere Karosse nur wenige Zentimeter von der Bande entfernt um die schwierige Kurvenpassage schwingt, sorgt für ein Gefühl, das nur wenige Rennspiele so perfekt hinbekommen wie Screamer.
Auf der ein oder anderen Strecke wird es jedoch zu viel des Guten, denn auf den Serpentinen des „Nebelhügels“ oder „Falkenpfads“ gibt es kaum Verschnaufpausen zwischen den anspruchsvollen Drifts. Alle fünf Sekunden erneut anbremsen, um im zweiten Gang die nächste Kurve zu nehmen, artet schon fast in Arbeit aus und ist ermüdend.
Doch Driften ist nicht die einzige Spielmechanik, die perfektioniert werden möchte. Auch die Boosts, oder besser gesagt das passende „aus der Kurve boosten“, entscheidet oft über Sieg und Niederlage in den erbitterten Straßenrennen. Dazu kommen die tödlichen Explosionsangriffe des „Echos“ à la Burnout und Blur, die gar nicht so einfach zu timen und auszurichten sind. Mit etwas Geschick lassen sich diese mit einem wenige Sekunden anhaltenden Schild abblocken.
Stilistisch Weltklasse, Sound sehr gut
Technisch weiß Screamer (2026) auf ganzer Linie zu überzeugen, besonders in epischen Einstellungen auf dem PC. Die Grafik ist sehr gut und bringt das Geschwindigkeitsgefühl überzeugend rüber. Wirklich herausragend ist das Spiel jedoch an anderer Stelle: Die Städte im Cyberpunk-Stil sind hervorragend getroffen, der Stil ist ähnlich überzeugend und zeitlos wie damals bei Need for Speed Underground. Die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten der PC-Version lassen auch kaum Wünsche offen.
Die Entwickler wissen offenbar genau, wie gut ihnen der in Neonfarben leuchtende Stil ihrer Städte gelungen ist und liefern einen Weltklasse-HDR-Effekt mit, der zudem noch auf den eigenen Fernseher angepasst werden kann. Ohne Übertreibung: Wer einen leuchtstarken HDR-TV oder gar einen OLED-TV besitzt, muss Screamer (2026) erlebt haben. Der HDR-Effekt ist nahezu ebenbürtig mit den besten in dieser Disziplin, etwa Tetris Effect und Ori and the Will of the Wisps.
Auch der Sound ist sehr gut gelungen. Er ist nicht so kultig wie ein F-Zero GX, Wipeout oder der ein oder andere „Need for Speed“-Teil, trotzdem überzeugt der Metal- und Electronic-lastige Soundtrack. Die Motorengeräusche sind kernig, die Soundeffekte sind ebenso passend.
Ein Wechselbad der Gefühle
Screamer ist ein Wechselbad der Gefühle: Die Story wird zum Teil spannend in aufwändig gezeichneten Anime-Sequenzen präsentiert, nur um sich dann in Visual-Novel-Sequenzen in die Länge zu ziehen. Das Driften und die gezielten Attacken machen richtig Spaß – nur nicht zehnmal hintereinander auf der gleichen Strecke, weil die CPU-Gegner wirklich unerbittlich sind.
Die futuristischen Rennwagen sehen toll aus und fahren sich angenehm, aber zu Anfang stark gewöhnungsbedürftig. Dazu springt man in der Story ständig zwischen den unterschiedlichen Teams – ein Eingewöhnen ist schwierig.
Dennoch: Screamer macht ohne Zweifel einen Riesenspaß und die Städte im Cyberpunk-Stil sehen großartig aus, insbesondere in HDR. Die Inkonsistenzen im Gameplay, der Schwierigkeit und der Präsentation sind aber zu präsent. Doch die Basis ist sehr gut und macht Lust auf mehr.
Story
Gameplay
Grafik
Sound
Sonstiges
Bildmaterial: Screamer, Plaion, Milestone
3 Kommentare
Den 1.Teil, also Bleifuss, kannte ich noch von meinem Bruder, der immer auf einem PC mit Win95 gespielt hat. Leider hilft der Test nicht weiter, ob es eine Empfehlung ist oder ob man warten soll?
Screamer PS5 ist wegen Driften kein richtiges Rennspiel so wie Need for Speed: Underground, sondern eh mehr auf Spaß gemacht wie Mario Kart. Also ist das ganz klar ein Arcade-Rennspiel, weil es nicht um Realismus geht sondern um Driften, Action und easy fahren
= Arcade-Rennspiel
Das kommt auf deine persönlichen Präferenzen an. Ich habe auf die ersten Patches gewartet die den schwankenden Schwierigkeitsgrad fixen sollten. Aber er schwankt immer noch stark.
Für ein klassisches Arcade-Rennspiel ist die Lernkurve mMn etwas zu steil und das Fahrverhalten etwas zu "gewichtig" (Heckausbrüche). Deshalb habe ich mich für die Bezeichnung "Arcade-lastiges Rennspiel" entschieden. Der Arcade-Einschlag ist aber sehr deutlich. Würde es daher am ehesten mit NFSU und Blur vergleichen, das Fahrgefühl ist in der Nähe von Wipeout.
Damn, ich hab noch das alte Bleifuss als Big Box... und ich stand bei Saturn schon bei den Games und hattes in der Hand und überlegt. Aber ich wollte auf den Test warten. Und jetzt bin ich immer noch unsicher... ^^;