Das nächste „Monster Hunter“ ruft zur Beta: Outlanders zeigt sich im neuen Trailer

Die erste Ankündigung datiert schon vom November 2024: mit Monster Hunter Outlanders sollen wir Tencents Take zu einem Mobile-Monster-Hunter kennenlernen. Inzwischen dürfte „Outlanders“ als das nächste Monster Hunter gelten, denn ein anderes Spiel ist derzeit nicht angekündigt.

Entwickler TiMi Studio Group, ein Tochterunternehmen von Tencent, ruft jetzt zur zweiten Beta-Phase auf. Die Anmeldungen sind auf der offiziellen Website noch bis zum 21. April möglich. Spielbar wird Outlanders für Fans dann auf iOS- und Android-Geräten sein. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer.

Natürlich wird Monster Hunter Outlanders auf Mobilgeräten im Free-to-play-Konzept veröffentlicht. Es soll das traditionelle Gameplay der Serie auf mobile Geräte bringen. „Es ist an der Zeit, dass die Mobile-Gamer in den vollen Genuss dessen kommen, was Monster Hunter zu einer der beliebtesten Spielereihen macht“, so Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group, zur Ankündigung.

Und weiter: „Monster Hunter Outlanders bietet den Spielern nicht nur ein authentisches Jagderlebnis, sondern auch eine riesige offene Welt mit der Community und den sozialen Systemen, nach denen die Spieler heute suchen.“

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, Tencent, TiMi Studios, Capcom