Mecha-Girl-Kämpfe im Gundam-Style: Starward erscheint bald für PS5

Starward ist ein F2P-3D-Kampfspiel, das an die Faszination klassischer „Gundam vs. Gundam“-Duelle anknüpft – diesmal jedoch mit stilvollen Mecha-Girls als Pilotinnen. Im Mittelpunkt stehen intensive 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Schlachten, in denen Präzision, Teamplay und schnelle Reaktionen über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Die SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über charismatische Mecha-Girls, jede mit ihrem ganz eigenen Charakter und Kampfstil, und stürzen sich in atemberaubende, dreidimensionale Gefechte, die nicht nur am Boden, sondern auch hoch in der Luft toben.

Alle Charaktere sind Mecha-Girls, spezialisiert auf Nahkampf oder Fernangriffe. Jede Figur besitzt ein einzigartiges Design, inspiriert von chinesischen Stilen, Elfen, Hexen, vollbewaffneten Mecha-Girls und mehr.

Klassisches „Gundam vs. Gundam“-Gameplay

Starward rekonstruiert das „Gundam vs. Gundam“-Spielgefühl, das seit über einem Jahrzehnt in japanischen Spielhallen populär ist. Enthalten sind Aktionen wie Beam Rifle, Maschinengewehr, Charged Shot, Nahkampf, Blocken, Ausweichen und Dash-Manöver, mit denen Spieler ihr Können unmittelbar unter Beweis stellen können. Dazu bietet das Spiel drei Modi: 2-gegen-2-, 1-gegen-1-, sowie einen klassischen Arcade-Modus.

Der Hauptfokus liegt auf PvP-Kämpfen, die in schnellen, etwa dreiminütigen Matches ausgetragen werden. SpielerInnen müssen die Gesamtkosten ihres Teams strategisch einteilen, um die effizienteste Teamkonfiguration zu erreichen.

Publisher Century Games und Entwickler Game Blender Studio werden Starward am 16. April für die PlayStation 5 veröffentlichen. Das Spiel kann ab sofort über den PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Starward ist bereits für PCs über Steam, für iOS über den App Store und für Android über Google Play erhältlich. Zeitnah zur PlayStation-Veröffentlichung wird auch das „Black Rock Shooter“-Event stattfinden.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Starward, Century Games, Game Blender Studio