Auf die neuen LEGO-Sets folgt jetzt auch noch ein LEGO-Anime zu One Piece

Es gibt nicht nur neue LEGO-Sets zu One Piece* – man nutzt die Zusammenarbeit auch, um eine neue Anime-Serie zu produzieren. Das neue Projekt wird die Geschichte der Live-Action-Serie in animierter Form nacherzählen und als zweiteilige Serie erscheinen.

Der „LEGO One Piece“-Anime soll am 29. September 2026 starten und exklusiv auf Netflix verfügbar sein. Erzählt wird die Handlung von Lysop, der bekanntlich eine Vorliebe für übertriebene Geschichten hat.

Plus: Ein „One Piece“-Remake von WIT Studio

Das WIT Studio hat ebenfalls einen kurzen Teaser veröffentlicht, in dem einige Charakterdesigns der Hauptfiguren gezeigt werden. Des „One Piece“-Remake von WIT Studio war bereits zuvor bekannt, weshalb der Trailer eher wie ein symbolisches Lebenszeichen des Projekts wirkt.

Bislang gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für das Remake. Das Projekt wurde 2024 angekündigt. Vermutlich hat WIT Studio jedoch keinen Zeitdruck, da der originale „One Piece“-Anime weiterhin läuft. Daher kann sich das Team mit der Produktion Zeit lassen und das Remake erst dann veröffentlichen, wenn es vollständig mit der Qualität zufrieden ist.

Der LEGO-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: