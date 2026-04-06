Da ist schon das nächste „My Hero Academia“-Game: United Survival erscheint noch 2026

Gerade erst ist My Hero Academia All’s Justice erschienen, da schiebt man schon wieder nach. Lizenznehmer KLabGames und gumi kündigten My Hero Academia: United Survival an. Schon 2022 hatte KLabGames bekannt gegeben, sich die Lizenz (exkl. China) eingeholt zu haben.

2026 soll nun endlich die weltweite Veröffentlichung erfolgen. Die Entwickler veröffentlichten dazu einen neuen Trailer und eröffneten Twitter-Accounts unter anderem auf Englisch. Dort will man zukünftig weiter auf direktem Weg mit den Fans kommunizieren. Viel über das Spiel ist bisher nicht bekannt und auch der Trailer ist noch unkonkret.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: My Hero Academia: United Survival, KLabGames, gumi