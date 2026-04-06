Nach Jahren der Verschiebung erscheinen zwei PSP-Strategie-Klassiker jetzt als Remakes

Schon 2022 hatte NIS America die Lokalisierung von R-Type Tactics I • II Cosmos versprochen. Doch weil sich die japanische Veröffentlichung hinzog, tat es natürlich auch die im Westen. Seit März ist die Remake-Sammlung jetzt in Japan erhältlich und NIS America konkretisierte somit den Termin für den Westen.

Am 18. Juni soll R-Type Tactics I • II Cosmos für die Switch- und PlayStation-Familie sowie Xbox Series und PCs erscheinen. Im NISA Europe Store gibt es wie immer die Limited Edition, während eine etwas abgespecktere Deluxe Edition im breiten Handel erhältlich sein wird und bei Amazon* schon gelistet wird.

Bei R-Type Tactics I • II Cosmos handelt es sich um Remakes von R-Type Tactics und R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate. Neu in den Remakes sind unter anderem Post-Story-Missionen und Online-Battle-Support.

R-Type Tactics erschien im September 2007 zunächst in Japan für Sony PSP und wurde dann als R-Type Command in Nordamerika und Europa im Folgejahr veröffentlicht. R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate wurde 2009 in Japan für Sony PSP veröffentlicht, schaffte es aber nie in den Westen.

Das einst von Irem entwickelte und nun von Granzella neu aufgelegte R-Type Tactics II feiert also sein Debüt im Westen, was die Veröffentlichung der Remake-Sammlung noch einmal wertvoller macht. Seht euch unten den neuen Trailer zu R-Type Tactics I • II Cosmos an.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: R-Type Tactics I • II Cosmos, NIS America, Granzella