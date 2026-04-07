Nach 15 Minuten finanziert: Neues Buch zu Square-Enix-Klassiker geht bei Kickstarter steil

Final-Fantasy-Fans kennen vielleicht M. J. Gallagher. Der Autor hat sich zuvor mit Büchern zu Final Fantasy VII* einen Namen gemacht hat und erst im Februar sein neues Buch Mythos: Final Fantasy XVI* veröffentlicht.

Gallagher widmet sich in seinen Werken vor allem den mythologischen Hintergründen der Spiele. Vor einigen Tagen hat Gallagher sein nächstes Projekt vorgestellt, das wie auch schon „Mythos“ seinen Anfang bei Kickstarter nehmen wird. Und: Wie schon „Mythos“ wurde auch sein neues Buch innerhalb von 15 Minuten finanziert.

„Myths & Traditions That Inspired Final Fantasy Tactics“ wird sich Final Fantasy Tactics widmen, das Square Enix nach Jahren der Gerüchte mit „The Ivalice Chronicles“ für moderne Plattformen erfolgreich neu aufgelegt hat. Der Zielbetrag von 3.000 britischen Pfund war nach weniger als 15 Minuten eingespielt. Inzwischen steht die Kampagne bei umgerechnet 15.000 Euro.

Alte Legenden, religiöse Traditionen, Einflüsse aus klassischer Literatur, die Ursprünge des astrologischen Tierkreises und vieles mehr will Gallagher mit seinem neuen Buch abdecken. „Mit der Erfahrung, die ich durch das Studium und das Schreiben über eine Vielzahl mythologischer und religiöser Themen gesammelt habe, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, tief in die komplexen Themen von Final Fantasy Tactics einzutauchen“, so Gallagher.

Dank der Kickstarter-Seite und einem Trailer gibt es inzwischen viele weitere Details zu den Inhalten des neuen Wälzers. Bei Kickstarter könnt ihr mehr oder weniger „vorbestellen“ – wie auch „Mythos“ wird das neue Buch aber sicherlich im Anschluss an die Fertigstellung auch im Handel landen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Myths & Traditions That Inspired Final Fantasy Tactics