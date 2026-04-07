Nach 15 Minuten finanziert: Neues Buch zu Square-Enix-Klassiker geht bei Kickstarter steil

Final-Fantasy-Fans kennen vielleicht M. J. Gallagher. Der Autor hat sich zuvor mit Büchern zu Final Fantasy VII* einen Namen gemacht hat und erst im Februar sein neues Buch Mythos: Final Fantasy XVI* veröffentlicht.
Gallagher widmet sich in seinen Werken vor allem den mythologischen Hintergründen der Spiele. Vor einigen Tagen hat Gallagher sein nächstes Projekt vorgestellt, das wie auch schon „Mythos“ seinen Anfang bei Kickstarter nehmen wird. Und: Wie schon „Mythos“ wurde auch sein neues Buch innerhalb von 15 Minuten finanziert.
„Myths & Traditions That Inspired Final Fantasy Tactics“ wird sich Final Fantasy Tactics widmen, das Square Enix nach Jahren der Gerüchte mit „The Ivalice Chronicles“ für moderne Plattformen erfolgreich neu aufgelegt hat. Der Zielbetrag von 3.000 britischen Pfund war nach weniger als 15 Minuten eingespielt. Inzwischen steht die Kampagne bei umgerechnet 15.000 Euro.
Alte Legenden, religiöse Traditionen, Einflüsse aus klassischer Literatur, die Ursprünge des astrologischen Tierkreises und vieles mehr will Gallagher mit seinem neuen Buch abdecken. „Mit der Erfahrung, die ich durch das Studium und das Schreiben über eine Vielzahl mythologischer und religiöser Themen gesammelt habe, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, tief in die komplexen Themen von Final Fantasy Tactics einzutauchen“, so Gallagher.
Dank der Kickstarter-Seite und einem Trailer gibt es inzwischen viele weitere Details zu den Inhalten des neuen Wälzers. Bei Kickstarter könnt ihr mehr oder weniger „vorbestellen“ – wie auch „Mythos“ wird das neue Buch aber sicherlich im Anschluss an die Fertigstellung auch im Handel landen.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Myths & Traditions That Inspired Final Fantasy Tactics
1 Kommentar
Ich sehe das Ganze ehrlich gesagt etwas gemischt. Einerseits merkt man, dass M. J. Gallagher sich wirklich intensiv mit Final Fantasy beschäftigt und viele Hintergründe zusammenträgt. Ich habe selbst sein Buch zu FFVIII gelesen und vieles davon kannte ich schon, aber er geht nochmal deutlich tiefer und verknüpft die Story von A bis Z auf eine interessante Weise.
Andererseits basiert ein großer Teil eben auf Theorien und Interpretationen und nicht auf offiziellen Bestätigungen! Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man seine Bücher liest.
Was ich allerdings kritisch noch immer sehe bei dem: Er nutzt Kickstarter zur Finanzierung (auch mal gespendet und bekam des Buch nicht und erst mit druck und 4-5 E-Mails hat er mit ohne Anrede hab ich ein Schreiben erhalten ist mein Buch unterwegs) und verlangt später trotzdem nochmal Geld für das fertige Buch dem restlichen Peis von meine Spende. Keine Ahnung, ob er das diesmal wieder so macht oder von letzten Kritik sich verbessert hat wegen dem Spenden als gleich des Buch erhalten, aber das hinterlässt bei mir schon einen etwas komischen Eindruck.
Für Fans, die sich gerne mit Theorien beschäftigen, kann es spannend sein, aber als „offizielle“ Hintergrundgeschichte sollte man das definitiv nicht sehen, zumindest bei mir der Fall.