Perfect Match: Schwedischer Publisher veröffentlicht Cozy-Fleischbällchen-Kochspiel

Ein schwedischer Publisher veröffentlicht ein Spiel, in dem man ein Fleischbällchen-Restaurant wieder auf Vordermann bringt? Das passt wohl kaum besser zusammen.

Der Indie-Publisher Raw Fury, bekannt unter anderem durch Titel wie Blue Prince oder Esoteric Ebb, hat gemeinsam mit Entwickler Gambir Studio das Cozy-Kochspiel KuloNiku: Bowl Up! veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort via Steam für PC und Mac erhältlich.

Ein Fleischbällchen-Restaurant wieder aufbauen

In KuloNiku: Bowl Up! übernehmen Spielerinnen und Spieler ein einst berühmtes Fleischbällchen-Restaurant in der kleinen Stadt KuloNiku. Ziel ist es, den heruntergekommenen Laden wieder zum beliebtesten Treffpunkt der Stadt zu machen.

Dazu werden Bestellungen der Einwohner entgegengenommen, verschiedene Gerichte zubereitet und das Restaurant Schritt für Schritt ausgebaut. Dabei stehen klassische Kochaktionen wie Schneiden, Braten oder Spießen ebenso im Mittelpunkt wie das Experimentieren mit neuen Rezepten und Zutaten.

Ganz ohne Konkurrenz läuft das Geschäft allerdings nicht: Mit dem Restaurant Souper Starz und der „Rockstar-Köchin“ Stella wartet eine harte Rivalin, die ebenfalls um den Titel des besten Lokals kämpft.

Kochduelle, Upgrades und Festivals

Neben dem normalen Restaurantbetrieb bietet das Spiel auch besondere Herausforderungen. In sogenannten „Meatball Brawls“ treten Spieler in schnellen Kochduellen an, bei denen eine Jury über Geschmack, Kreativität und Geschwindigkeit entscheidet.

Darüber hinaus lassen sich Küche und Restaurant mit neuen Werkzeugen, Zutaten und Dekorationen ausbauen. Treffen mit den Bewohnern der Stadt stärken Freundschaften und schalten neue Inhalte frei, während zeitlich begrenzte Festivals zusätzliche Belohnungen und Personalisierungen bieten.

Wer also Lust auf eine entspannte Koch-Management-Simulation mit viel Charme hat, kann sich ab sofort selbst daran versuchen, das beste Fleischbällchen-Restaurant der Stadt aufzubauen. Einen Lauch-Trailer gibt es auch:

Der Launch-Trailer:

Bildmaterial: KuloNiku: Bowl Up!, Raw Fury, Gambir Studio