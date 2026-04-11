Einer der Überraschungshits von 2025 kommt diesen Sommer auch auf Mobilgeräte

Der Überraschungserfolg FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin bekommt eine Mobile-Version. Wie Level-5 im Rahmen der „Vision 2026 Craftsmanship“ bestätigt hat, erscheint das Spiel im Sommer für iOS und Android.

Besonders interessant: Die Smartphone-Version unterstützt Cross-Play und Cross-Save mit den bereits verfügbaren Versionen auf Konsolen und PC. Damit könnt ihr euren Fortschritt plattformübergreifend fortsetzen.

Vollwertiges Erlebnis ohne Mikrotransaktionen

Auch auf mobilen Geräten bleibt das Spiel seinem Konzept treu. Statt auf Free-to-Play-Mechaniken setzt Level-5 auf einen einmaligen Kauf ohne Mikrotransaktionen. Zudem sind alle bisherigen Updates bereits enthalten.

Inhaltlich erwartet euch ein vollwertiges Abenteuer: Ihr beginnt ein neues Leben auf einer zerstörten Insel, baut eure eigene Stadt auf und erkundet eine lebendige Welt. Dabei könnt ihr frei zwischen verschiedenen „Leben“ (Berufen) wechseln, Ressourcen sammeln, Gegenstände herstellen und euch mit Freunden zusammenschließen.

Ein zentrales Element der Geschichte ist die Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um die Geheimnisse der Insel zu lüften. Zudem kehren bekannte Charaktere aus der Reihe zurück und begleiten euch auf eurem Weg. Einen Trailer zur neuen Version gibt es jetzt auch.

Der Titel erschien ursprünglich am 21. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PC via Steam. Kurz darauf folgte am 5. Juni 2025 zudem eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka