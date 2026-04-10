Eine zehn Jahre alte Nintendo-Serie kehrt zurück: Neues Rhythmus-Spiel hat jetzt einen Termin

Das im März 2025 für dieses Jahr angekündigte Rhythm Paradise Groove hat endlich ein Erscheinungsdatum. Der neueste Ableger der Rhythmusspiele-Serie, die seit dem Gameboy Advance auf jedem Nintendo-Handheld einen Ableger erhielt, wird am 2. Juli erscheinen.

Rhythm Paradise Groove erscheint für Nintendo Switch – noch ist unklar, ob es eine „Switch 2“-Version oder ein Upgrade mit eigenen Anpassungen geben wird. Ein neuer Trailer gibt heute weitere Einblicke.

„Mit eingängiger Originalmusik, die unter anderem aus der Feder des bekannten japanischen Musikers Tsunku♂ stammt, bietet Rhythm Paradise Groove eine Vielzahl an Rhythmusspielen“, führt Nintendo zum neuen Spiel ein.

„Das Ziel: die Knöpfe im Takt drücken, um im Beat zu bleiben und dadurch groovige Aufgaben zu bewältigen. So müssen die SpielerInnen etwa fliegendes Gemüse fangen und zerkleinern – oder Früchte vom eigenen Bizeps abprallen lassen.“ Im neu veröffentlichten Trailer bereitet ihr ein leckeres Gericht im Takt zu.

Damit erhält die Reihe nach 11 Jahren einen Nachfolger – der letzte Teil war Rhythm Paradise Megamix für Nintendo 3DS. Bekannt geworden ist die Reihe mit simplen, aber dennoch anspruchsvollen Rhythmus-Minispielen vor allem auf dem Nintendo DS, wo sich Rhythm Paradise über drei Millionen mal verkaufen konnte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo