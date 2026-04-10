Eine zehn Jahre alte Nintendo-Serie kehrt zurück: Neues Rhythmus-Spiel hat jetzt einen Termin

Das im März 2025 für dieses Jahr angekündigte Rhythm Paradise Groove hat endlich ein Erscheinungsdatum. Der neueste Ableger der Rhythmusspiele-Serie, die seit dem Gameboy Advance auf jedem Nintendo-Handheld einen Ableger erhielt, wird am 2. Juli erscheinen.
Rhythm Paradise Groove erscheint für Nintendo Switch – noch ist unklar, ob es eine „Switch 2“-Version oder ein Upgrade mit eigenen Anpassungen geben wird. Ein neuer Trailer gibt heute weitere Einblicke.
„Mit eingängiger Originalmusik, die unter anderem aus der Feder des bekannten japanischen Musikers Tsunku♂ stammt, bietet Rhythm Paradise Groove eine Vielzahl an Rhythmusspielen“, führt Nintendo zum neuen Spiel ein.
„Das Ziel: die Knöpfe im Takt drücken, um im Beat zu bleiben und dadurch groovige Aufgaben zu bewältigen. So müssen die SpielerInnen etwa fliegendes Gemüse fangen und zerkleinern – oder Früchte vom eigenen Bizeps abprallen lassen.“ Im neu veröffentlichten Trailer bereitet ihr ein leckeres Gericht im Takt zu.
Damit erhält die Reihe nach 11 Jahren einen Nachfolger – der letzte Teil war Rhythm Paradise Megamix für Nintendo 3DS. Bekannt geworden ist die Reihe mit simplen, aber dennoch anspruchsvollen Rhythmus-Minispielen vor allem auf dem Nintendo DS, wo sich Rhythm Paradise über drei Millionen mal verkaufen konnte.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo
4 Kommentare
Diese KI Sprech ist so furchtbar T.T
Hatte mich ja schon bei Tomodachi eher negativ darüber geäußert aber da schien es ja beim Vorgänger schon ein Ding gewesen zu sein. Beep
Allerdings taucht es jetzt hier auch wieder auf......man kann es irgendwo noch als Stilmittel bezeichnen aber das ist ein Kack Stilmittel und ich befürchte Nintendo wird es noch öfter bei anderen Spielen nutzen. Beep
Ist keine KI Stimme aber Text to Speech.....ändert aber nichts an der Tatsache das es mir nicht gefällt. Beep
Warum auch echte Sprecher nehmen. Beep
Hoffentlich kann man das ausschalten. Beep. War das in den Vorgängern auch schon so? Beep
Bringt mich ja jetzt schon an den Rande des Wahnsinns. Beep
Bei Tomodachi verstehe ich es noch als Stilmittel, hier nicht 😅 Hier fühlt es sich einfach an wie Sprecher gespart, denn hier ist es ja "nur" die Anleitung im Spiel.
Wenn ich mich richtig erinnere, waren in Rhythm Paradise die meisten Charaktere komplett stumm oder wurden nur mit Geräuschen vertont. Dadurch kamen die Spiele mit Voiceover noch besser zur Geltung.
Aus der Wii-Version ist mir dieses Minigame besonders in Erinnerung geblieben: