Castlevania-Comeback: Das neue „Belmont’s Curse“ meldet sich mit Gameplay zurück

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Und nach Silent Hill und dem Snake Eater wissen wir seit Februar auch, dass Castlevania sein Comeback erlebt.

Jetzt wurde ein neuer Trailer mit Kommentaren der Verantwortlichen für Castlevania: Belmont’s Curse veröffentlicht. Publisher Konami sowie die Entwickler Evil Empire und Motion Twin geben darin neue Einblicke in das Action-Abenteuer und kommentieren zentrale Gameplay-Elemente.

Das Spiel entführt euch ins Jahr 1499: Ein von Flammen verschlungenes Paris wird von monströsen Kreaturen heimgesucht. Als Nachfolger von Trevor Belmont zieht ihr mit der legendären Peitsche „Vampire Killer“ in den Kampf, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren.

Im Fokus des Trailers steht vor allem das Gameplay. Die ikonische Peitsche spielt dabei eine noch größere Rolle als bisher und dient nicht nur im Kampf, sondern auch zur Fortbewegung – etwa, um sich wie ein Trapezkünstler durch die Level zu schwingen. Das Arsenal wird durch weitere Waffen und Fähigkeiten ergänzt, die strategisch eingesetzt werden müssen.

Die verschiedenen Level bieten mehr als nur Action: Verschiedene Lebensräume sind mit Fallen, Rätseln und Geheimnissen gespickt, sodass neben Geschick auch Köpfchen gefragt ist. Optisch setzt Belmont’s Curse auf einen neuen, farbenfroheren Stil, der die klassische Gothic-Atmosphäre der Reihe erweitert.

Trotz neuer Ansätze bleibt das Spiel seinen Wurzeln treu. Bekannte Elemente wie versteckte Räume, herausfordernde Gegner und klassische Erkundung sollen weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Castlevania: Belmont’s Curse wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Für Konsolen wird es eine Handelsversion geben, die auch schon bei Amazon* vorbestellbar ist.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire, Motion Twin