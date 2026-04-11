Castlevania-Comeback: Das neue „Belmont’s Curse“ meldet sich mit Gameplay zurück

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Und nach Silent Hill und dem Snake Eater wissen wir seit Februar auch, dass Castlevania sein Comeback erlebt.
Jetzt wurde ein neuer Trailer mit Kommentaren der Verantwortlichen für Castlevania: Belmont’s Curse veröffentlicht. Publisher Konami sowie die Entwickler Evil Empire und Motion Twin geben darin neue Einblicke in das Action-Abenteuer und kommentieren zentrale Gameplay-Elemente.
Das Spiel entführt euch ins Jahr 1499: Ein von Flammen verschlungenes Paris wird von monströsen Kreaturen heimgesucht. Als Nachfolger von Trevor Belmont zieht ihr mit der legendären Peitsche „Vampire Killer“ in den Kampf, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren.
Im Fokus des Trailers steht vor allem das Gameplay. Die ikonische Peitsche spielt dabei eine noch größere Rolle als bisher und dient nicht nur im Kampf, sondern auch zur Fortbewegung – etwa, um sich wie ein Trapezkünstler durch die Level zu schwingen. Das Arsenal wird durch weitere Waffen und Fähigkeiten ergänzt, die strategisch eingesetzt werden müssen.
Die verschiedenen Level bieten mehr als nur Action: Verschiedene Lebensräume sind mit Fallen, Rätseln und Geheimnissen gespickt, sodass neben Geschick auch Köpfchen gefragt ist. Optisch setzt Belmont’s Curse auf einen neuen, farbenfroheren Stil, der die klassische Gothic-Atmosphäre der Reihe erweitert.
Trotz neuer Ansätze bleibt das Spiel seinen Wurzeln treu. Bekannte Elemente wie versteckte Räume, herausfordernde Gegner und klassische Erkundung sollen weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Castlevania: Belmont’s Curse wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Für Konsolen wird es eine Handelsversion geben, die auch schon bei Amazon* vorbestellbar ist.
Das neue Gameplay:
Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire, Motion Twin
2 Kommentare
Ich hatte gehofft das wir ein Castlevania bekommen wie Symphony of the Night oder die auf dem DS aber das scheint es nicht zu sein.
Keine Gegner Seelen die dir verschiedene Fähigkeiten geben oder verschiedene Waffen die sich optisch auch ändern um deinen Spielstil anzupassen.
Sieht doch sehr "arcady" aus wie ein Hollow Knight oder die anderen zich Indie Metroidvanias und eigentlich nicht was ich mir von einem neuen "2D" Castlevania erhofft hatte.
Ich verstehs nicht. Man hatte in dem Metroidvania Genre seine eigene Nische gefunden mit dem etablierten System seit Symphony of the Night und hat sich von den anderen abgehoben. Jetzt sieht und spielt es sich halt wie jedes andere Metroidvania von einem westlichen Entwicklerstudio.
Werde auch nicht wirklich warm mit dem pseudo 2D/3D Style. Es kann doch nicht so schwer sein mal wieder gutes Spritework anzubieten.
Bloodstained 2 setzt ja auch wieder an den scheußlich billig aussehenden 3D Look wie im Vorgänger.
Naja. Je mehr ich von dem neuen Castlevania sehe desto weniger interessiert es mich.
Gefällt mir sehr was ich hier sehe, vor allem die Musik und das es schön flott ist. Könnte tatsächlich wieder eines der wenigen Metroidvania werden die mir gefallen könnten. Bin also gespannt.
Das liegt daran das dieses Spiel auch von einem westlichen Entwicklerstudio ist.