Farmleben trifft auf Cosmic-Horror: Der Indie-Mix Neverway grenzt Termin ein und bietet Demo

Das ungewöhnliche Indie-Projekt Neverway hat endlich ein grobes Veröffentlichungsfenster. Wie Entwickler Coldblood Inc. bekannt gibt, soll der Mix aus Horror, Lebenssimulation und Action-RPG im Oktober für Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Weitere Plattformen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wer sich schon jetzt ein Bild vom Spiel machen möchte, kann ab sofort eine kostenlose „Prologue“-Demo auf Steam ausprobieren. Zuletzt wurde Neverway während einer Nintendo Indie World im August des vergangenen Jahres präsentiert.

Farmleben trifft auf Cosmic-Horror

In Neverway schlüpft ihr in die Rolle von Fiona, die ihrem alten Leben den Rücken kehrt und auf einer abgelegenen Farm neu anfängt – allerdings mit einem düsteren Twist: Sie wird zur unsterblichen Botin eines toten Gottes. Zwischen Alltag und Albtraum gilt es, Freundschaften zu schließen, Geheimnisse aufzudecken und sich gleichzeitig gegen übernatürliche Bedrohungen zu behaupten.

Das Spiel kombiniert klassische Life-Sim-Elemente wie Farmen, Angeln, Crafting und den Aufbau eines neuen Lebens mit einem erzählerisch starken Horror-Rollenspiel. Die Handlung wird dabei durch interaktive Zwischensequenzen vorangetrieben, während das Kampfsystem mit seinem Tempo an The Legend of Zelda: A Link to the Past erinnert.

Auch hinter den Kulissen steckt einiges an Talent: Mit an Bord ist unter anderem Pedro Medeiros, Pixel-Artist von Celeste, während der Soundtrack von Disasterpeace (FEZ, Hyper Light Drifter) stammt. Ergänzt wird das Ganze durch ein dynamisches Fortschrittssystem, bei dem ihr neue Fähigkeiten durch Freundschaften freischaltet, sowie ein Tageszeiten-System, das euren Spielablauf strukturiert.

Mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus gemütlicher Simulation und psychologischem Horror dürfte Neverway zu den spannendsten Indie-Titeln des Jahres zählen. Einen neuen Trailer gibt es übrigens auch.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neverway, Outersloth, Coldblood Inc.