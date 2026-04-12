Das neue Puzzle-Spiel der „Layton“-Macher erinnert an ein Switch-Spiel mit Wassermelonen

Level-5 mag wie viele japanische Entwickler die Mobilplattformen von Google und Apple. NHN PlayArt, die Entwickler von Yo-kai Watch: Wibble Wobble haben für diese beiden Plattformen gemeinsam mit Level-5 jetzt das „Fusion-Puzzle“-Spiel Pufflings: Journey Through a Fantasy World angekündigt. Es wird diesen Winter erscheinen.

Pufflings sind mysteriöse Kreaturen, eine Mischung aus mythischen und realen Tieren, wie ein Bär und ein Einhorn kombiniert. In dieser Welt heißt es, dass das Verschmelzen von Pufflings jeden Wunsch erfüllen kann.

Ähnlich wie im erfolgreichen Suika Game für Nintendo Switch und Apple Arcade ist es euer Ziel, so effektiv wie möglich zu fusionieren. Im Gegensatz zu Wassermelonen und anderen Früchten werden in Pufflings: Journey Through a Fantasy World aber puschlige Kreaturen fusioniert – und von Machtsuchenden und Gier getriebenen Menschen für ihre Pläne genutzt. Welches Schicksal erwartet die puscheligen Freunde?

Die Level-5 Vision nutzte Level-5 in dieser Woche darüber hinaus für Ankündigungen zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Inazuma Eleven: Victory Road und von einem Remake zu Snack World.

Der erste Trailer:

Animierter Short:

via Gematsu, Bildmaterial: Pufflings: Journey Through a Fantasy World, Level-5, NHN PlayArt