Gruselig statt cozy: Fan baut legendäre „Resident Evil“-Location in Pokémon Pokopia nach

Spätestens seit der Veröffentlichung von Resident Evil: Requiem ist die Kultreihe wieder in aller Munde. Für einige Fans offenbar Grund genug, dem Horror-Klassiker auch in einem völlig anderen Spiel Tribut zu zollen.

Ausgerechnet im gemütlichen Bau- und Cozy-Abenteuer Pokémon Pokopia entstand nun ein weiteres beeindruckendes Fanprojekt. Ein Spieler hat dort nämlich einen der bekanntesten Schauplätze der Reihe nachgebaut.

Polizeistation aus Resident Evil

Der japanische Spieler Emoki veröffentlichte auf Twitter und Youtube (unten eingebunden) ein Video seiner neuesten Kreation: eine nahezu perfekte Nachbildung des Raccoon City Police Department aus der Resident Evil-Reihe.

Die Polizeistation zählt zu den ikonischsten Orten der Serie und diente unter anderem als Hauptschauplatz in Resident Evil 2 und Resident Evil 3. Auch in weiteren Ablegern tauchte das Gebäude immer wieder auf.

In Pokopia wurde die Station mithilfe des Blocksystems erstaunlich detailgetreu umgesetzt. Vom Vorhof aus gelangt man durch ein Tor in das Gebäude. Dort sind unter anderem der bekannte Empfangsbereich, der Balkon und die Treppe zu sehen, die den Fans aus dem Originalspiel bekannt sind – bis auf das schlafende Machomei auf dem Boden vielleicht.

Die Pokémon, die der Spieler in seiner Pokopia-Polizeistation angesiedelt hat, sollen übrigens bekannte Monster aus Resident Evil darstellen. Das Video unten zeigt euch, welches Pokémon welches Monster vertritt.

Kreativität der Community beeindruckt weiter

Das Projekt reiht sich in eine lange Liste kreativer Bauwerke ein, die Spieler bereits in Pokémon Pokopia umgesetzt haben. Seit der Veröffentlichung entstanden unter anderem ein großes U-Bahn-System, ein richtiges Stadion oder sogar ein funktionierender Taschenrechner im Spiel. Angesichts der relativ kurzen Zeit seit Veröffentlichung dürfte diese Liste beeindruckender Bauwerke in Zukunft noch deutlich länger werden.

Die Polizeistation:

via The Gamer, Bildmaterial: Emoki; Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo