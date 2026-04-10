Das neue Tomodachi Life am Puls der Zeit: Im neuen Trailer geht’s um Teilzeitjobs

Das lang ersehnte Spiel Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden steht kurz vor der Veröffentlichung und Nintendo liefert weiteres Gameplay-Material nach. Ein neues Video gewährt nach der eigenen Direct und einem Übersichtstrailer nun Einblicke in den Alltag der Inselbewohner.

Tomodachi Life ist mit den neuen Szenen ganz am Puls der Zeit. Diesmal liegt der Fokus auf den Nebenjobs, die eure Miis automatisch übernehmen können. Wie schon im Vorgänger gehen sie verschiedenen Tätigkeiten nach, betreiben Läden oder nehmen an Events teil, die ihren Alltag lebendig wirken lassen.

Das neue Material zeigt, wie sich das Leben auf der Insel weiterentwickelt und welche kleinen Geschichten sich im Tagesablauf der Charaktere ergeben, die dort leben. Wer neugierig ist, kann sich jetzt das neue Gameplay-Video ansehen und sich einen weiteren Eindruck vom kommenden Lebenssimulator verschaffen.

Solltet ihr jetzt Lust auf den Titel haben, könnt ihr euch die passende Demo herunterladen und probezocken, bevor Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden am 16. April für Nintendo Switch erscheint. Wir haben das Spiel bereits angezockt und waren in unserer Vorschau angetan.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo