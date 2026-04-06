Das neue Zeitreise-RPG vom „Chrono Trigger“-Autor hat einen konkreten Termin

Another Eden Begins nimmt euch mit auf eine außergewöhnliche Zeitreise. Erlebe, wie sich die Sterne auf Switch-Konsolen und PCs via Steam ausrichten, während sich eine epische Geschichte jenseits von Zeit und Raum entfaltet.

Hinter dem Spiel stehen erfahrene Branchengrößen wie Regisseur Masato Kato (Chrono Trigger, Xenogears), die Musik wird von Yasunori Mitsuda (Xenogears, Chrono Cross) Komponisten. Das erstmals beim letzten Partner-Showcase von Nintendo vorgestellte Zeitreise-RPG hat jetzt einen Termin.

Die Entwickler versprechen im Herbst zeitlose JRPG-Abenteuer mit emotionaler Tiefe und innovativen Kämpfen. Another Eden Begins baut auf dem Erfolg des Originals auf (Another Eden) – soll aber mehr als „nur eine Portierung“ sein – und bringt unter anderem verbesserte Grafik sowie englische Synchronisation.

Begib dich als Aldo auf eine kosmische Reise, um deine Schwester Feinne aus den Klauen des Bösen zu befreien. Schließe dabei Bündnisse mit über 18 Gefährten und vertiefe Beziehungen durch Gefährtenquests, die exklusive „Kinship“-Missionen freischalten.

Wichtig ist das Bauen eines strategischen Teams, basierend auf Rollen und Synergien. In den schnellen rundenbasierten Kämpfen gegen gewaltige Feinde entfesselst du mit der Another Force eine Flut verheerender Attacken, um entscheidende Wendungen herbeizuführen.

Another Eden Begins soll dabei einen hohen Wiederspielwert bieten. Mit dem New Game+ nimmst du Fortschritt, Ausrüstung und Erfahrung mit in den neuen Spielstand, um mit einem mysteriösen neuen Charakter auf der Jagd nach einem der zehn neuen Endenzu gehen.

Das Zeitreise-Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem Another Eden Begins erscheint am 17. September für Switch 2, Nintendo Switch und PCs über Steam, wie Publisher WFS und Entwickler Studio Prisma bekannt gaben.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Another Eden Begins, Wright Flyer Studios, Studio Prisma