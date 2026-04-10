Der Dampf lichtet sich: Professor Layton kehrt noch in diesem Jahr endlich zurück

Nach mehreren Verschiebungen hat Level-5 im Rahmen von „Vision 2026 Craftsmanship“ endlich neue Informationen zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes präsentiert. Demnach soll das neue Abenteuer rund um den berühmten Professor Ende 2026 erscheinen.
Geplant ist eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2, die erste Switch, PlayStation 5 sowie PC via Steam. Zuvor wurde nur über die Switch-Versionen gesprochen, daher ist das eine kleine Überraschung. Laut Entwickler läuft die Produktion aktuell gut, nachdem es in der Vergangenheit mehrfach zu Verzögerungen gekommen war.
Neue Welt, neue Rätsel – und ein hochkarätiger Komponist
Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton und die verlorene Zukunft und führt Professor Layton und seinen treuen Begleiter Luke in die amerikanische Stadt Steam Bison. Dort sorgt fortschrittliche Dampftechnologie für einen gewaltigen Entwicklungssprung – sogar über das bekannte London hinaus.
Ein mysteriöser Vorfall bildet den Ausgangspunkt für ein neues Abenteuer, das laut Level-5 die größte Anzahl an Rätseln der gesamten Reihe bieten soll.
Auch musikalisch setzt das Spiel auf große Namen: Der Theme-Song stammt von Joe Hisaishi, der vor allem durch seine Arbeit an zahlreichen Produktionen von Studio Ghibli bekannt ist. Ein umfangreicheres Video mit den japanischen Synchronsprechern wurde ebenfalls veröffentlicht.
Passend zu den neuen Informationen wurde zudem ein frischer Trailer veröffentlicht, der neue Eindrücke der neuen Welt und Atmosphäre liefert. Für Fans der Reihe dürfte sich das lange Warten damit langsam auszahlen. Freut ihr euch sich auf den Titel?
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5
2 Kommentare
Ich freue mich schon sehr auf Layton, insofern bin ich froh, dass man den 2026-Release beibehalten kann Nun wird es nur spannend, ob wir eine physische Version im Westen bekommen, nachdem diese für Fantasy Life i ja leider gecancelt wurde. Wenn es zumindest eine japanische Version mit Multi-Language-Support gäbe, wäre ich aber auch schon einigermaßen zufrieden.
Auch tolle Nachrichten: Inazuma Eleven: Victory Road erhält ebenfalls einen nachträglichen physischen Release für die Switch 2 - keine Game-Key-Card! Auch hier hoffe ich auf Multi-Language.
Und der Gameplay-Teaser zu Holy Horror Mansion hat mich auch sehr gefreut, denn es hatte definitiv dieselben Vibes wie die ersten Yo-kai Watch-Games. Plötzlich nannte man es auch wieder "das nächste Yo-kai Watch", was mich etwas überrascht hat, nachdem man die Marke zuletzt so unter den Teppich gekehrt hatte.
Nur zu Decapolice ist es weiterhin still, nicht mal einen neuen Trailer gab es (nur eine kurze Einblendung mit ein paar Szenen und der Meldung "in development"), insofern dürfte der Release in diesem Jahr auch endgültig vom Tisch sein.
Wow, die Präsentation ist phänomenal! Die Animationen butterweich, die Gesichtszüge sehr ausdrucksreich. Auch wenn die Präsentation auf dem DS charmant war und auf dem 3DS nochmal deutlich aufpoliert wurde, haben sie sich hier wirklich selbst übertroffen. Da wird man sicher bislang am besten in die Geschichte hineingezogen. Die Wartezeit hat sich definitiv gelohnt!
Genauso gespannt bin ich natürlich auf die Rätsel, die ja das Herzstück sind. Freu mich schon sehr auf den Release.