Der Dampf lichtet sich: Professor Layton kehrt noch in diesem Jahr endlich zurück

Nach mehreren Verschiebungen hat Level-5 im Rahmen von „Vision 2026 Craftsmanship“ endlich neue Informationen zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes präsentiert. Demnach soll das neue Abenteuer rund um den berühmten Professor Ende 2026 erscheinen.

Geplant ist eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2, die erste Switch, PlayStation 5 sowie PC via Steam. Zuvor wurde nur über die Switch-Versionen gesprochen, daher ist das eine kleine Überraschung. Laut Entwickler läuft die Produktion aktuell gut, nachdem es in der Vergangenheit mehrfach zu Verzögerungen gekommen war.

Neue Welt, neue Rätsel – und ein hochkarätiger Komponist

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton und die verlorene Zukunft und führt Professor Layton und seinen treuen Begleiter Luke in die amerikanische Stadt Steam Bison. Dort sorgt fortschrittliche Dampftechnologie für einen gewaltigen Entwicklungssprung – sogar über das bekannte London hinaus.

Ein mysteriöser Vorfall bildet den Ausgangspunkt für ein neues Abenteuer, das laut Level-5 die größte Anzahl an Rätseln der gesamten Reihe bieten soll.

Auch musikalisch setzt das Spiel auf große Namen: Der Theme-Song stammt von Joe Hisaishi, der vor allem durch seine Arbeit an zahlreichen Produktionen von Studio Ghibli bekannt ist. Ein umfangreicheres Video mit den japanischen Synchronsprechern wurde ebenfalls veröffentlicht.

Passend zu den neuen Informationen wurde zudem ein frischer Trailer veröffentlicht, der neue Eindrücke der neuen Welt und Atmosphäre liefert. Für Fans der Reihe dürfte sich das lange Warten damit langsam auszahlen. Freut ihr euch sich auf den Titel?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5