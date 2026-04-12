Honkai: Star Rail feiert dritten Geburtstag und überreicht „Geschenke des Hochgefühls“

Die neue Version 4.2 von Honkai: Star Rail, „So lachten die Massen unaufhörlich“, steht kurz vor der Veröffentlichung. Am 22. April wird die Version zum dritten Geburtstag des Spiels online gehen wird.

Die Belohnungen der Phantasmond-Spiele werden nun massiv hochgestuft, was auch die Intensität des Wettbewerbs drastisch steigert. Zur Feier des bevorstehenden dritten Jubiläums gibt es eine Reihe besonderer Aktionen und Geschenken.

Die Jubiläumsaktion „Feierliche Geschenke“ wird zurückkehren, die tägliche Anmeldungen belohnt. Am 26. April, dem Tag des Jubiläums, können Trailblazer eine Grußkarte von ihren Gefährten auswählen und ein besonderes Geschenk erhalten.

Silberwolf St. 999 und Evanescia, die zwei neuen Figuren, überreichen Geschenke des Hochgefühls. Im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es außerdem die Online-Aktion „Ahas Wahl, die die Welt mit Freude entfacht“. Mit ein bisschen Glück gibt es Preise wie „Ahas Krone“, ein thematisiertes Auto im Design von Silberwolf St. 999.

Ebenfalls neu: Die limitierten 5-Sterne-Figuren Huohuo und Robin werden in den Shop „Sternenkonvergenz“ aufgenommen. Der kostenlos erhältliche Goldenen Gefährtengeist schaltet einen der bevorzugten Gefährten frei. Auch ein neues Outfit für Castorice ist im Shop verfügbar.

In der Haupthandlung von Version 4.2 wurden die Belohnungen der Phantasmond-Spiele beispiellos erhöht – der Sieger wird für immer zum Äon des Hochgefühls – und die Lage im Spiel gestaltet sich immer komplexer. Dazu wird Füllwunsch im Wunscherfüllungs-TV eine für ganz Arcadia offene Fernsehdebatte veranstalten, um zu diskutieren, „was für eine Zukunft die Phantasmond-Spiele dieser Welt bringen werden“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo