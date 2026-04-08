2016 war es ein schwieriger Start für No Man’s Sky – jetzt gibt’s sogar Monsterkämpfe

No Man’s Sky war ein Hype-Game, bevor es 2016 erstmals erschienen ist. Ein bisschen zu viel Hype für das kleine Team, das damals bei Hello Games arbeitete. Klassischer Fall von „zu viel versprochen“ zum Launch. Doch Sean Murray und Hello Games schraubten jahrelang weiter.

Nach der anfänglich vernichtenden Kritik auch in den Steam-Bewertungen feierte Schöpfer Sean Murray im November 2024 die große Wende: Im Durchschnitt sind die Reviews jetzt „sehr positiv“ bei Steam. „Holy shit Leute, es ist passiert. Ihr glaubt nicht, was uns das bedeutet“, twitterte Sean Murray dazu.

Seitdem gab es schon wieder etliche neue Inhalte und seit heute steht das Update auf Version 6.3 bereit, das mit „Xeno Arena“ einen eigenen Titel bekommen hat. Das Update bringt ein brandneues Feature, das man 2016 wohl nicht hat kommen sehen: Arena-Kämpfe mit Monstern. Rundenbasiert.

„No Man’s Sky Xeno Arena bietet rundenbasierte Kämpfe mit Kreaturen“, führt die offizielle Website ein. Aus Kreaturen-Begleitern, die ihr im Universum findet, stellt ihr ein Team zusammen, optimiert ihre genetische Ausstattung und trainiert ihren Mut, um sie dann in simulierten Kämpfen in einer Arena auf die Probe zu stellen.

„Entdecke Hunderte einzigartiger Kampf-Fähigkeiten, fordere neue außerirdische Charaktere heraus, teile deine Strategien für tägliche Herausforderungen und vieles mehr“, so die Ankündigung weiter. Der neue Trailer gibt Einblicke zum Feature.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: No Man’s Sky, Bandai Namco, Hello Games