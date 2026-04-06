Hoffentlich das neue „Professor Layton“ und mehr: Level-5 datiert die nächste Level-5 Vision

Mit Fantasy Life und dem neuen Inazuma Eleven meldete sich Level-5 unerwartet erfolgreich zurück. Beide Spiele wurden mehrfach verschoben – konnten allerdings sowohl Kritiker als auch (und vor allem) Fans begeistern.
Nachschub seitens Level-5 wäre massenhaft möglich: Professor Layton und die neue Welt des Dampfes, Holy Horror Mansion und Decapolice sind angekündigt. Von allen Spielen hat man schon längere Zeit nichts mehr gehört. Das wird sich bald ändern!
Nach der Verschiebung der Level-5 Vision aus dem letzten Jahr heraus hat Level-5 die neue Show nun datiert. Am 10. April wird die Level-5 Vision 2026 Craftsmanship um 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Es soll die „neuesten Informationen und Updates zu einer Vielzahl von Titeln von Level-5“ geben.
Verschiebungen gehören inzwischen zum Selbstverständnis von Level-5 – und das ist nicht einmal negativ gemeint. Level-5 CEO Akihiro Hino hatte sich dazu schon vor Monaten erklärt und der Erfolg der letzten Spiele gibt den Entwicklern recht.
Bei der Level-5 Vision am 10. April wird sich möglicherweise herauskristallisieren, welches der kommenden Level-5-Projekte demnächst die erste Geige spielen wird. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein. Auf welches Spiel hofft ihr?
via Gematsu, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5
6 Kommentare
Ich gehe stark davon aus, dass Decapolice dann endlich dies Jahr erscheinen wird. Da bin ich dann auch schon sehr gespannt drauf.
Layton wird wohl ihr Spiel für nächstes Jahr schätz ich. Mehr als eins pro Jahr schaffen die zur Zeit ja eher weniger, da man nun so viel mehr auf Qualität legt. Dadurch kann man aktuell bei jedem ihren Spielen mit einem Hit rechnen. Wird am Ende nur drauf ankommen, wie es bei der Masse ankommt. Gerade bei einer neuen IP wie Decapolice wirds spannend.
@Weird
Ich glaube, dass es eher anders herum sein wird, und dieses Jahr zuerst Layton erscheint und Decapolice später, ggfs nächstes Jahr.😅
Man wird sich denke ich eher auf die bekannte IP konzentrieren.
Layton war ursprünglich für einen Release im letzten Jahr vorgesehen und wurde dann im Herbst auf 2026 verschoben, insofern gehe ich auch davon aus, dass es in diesem Jahr tatsächlich erscheinen wird. Decapolice ist Stand aktuell zwar auch noch für dieses Jahr angekündigt, aber da es nun recht lange still um den Titel war, weiß ich nicht, ob ich mit einem Release dieses Jahr rechne. Ganz grundsätzlich spricht aber natürlich auch nichts dagegen, dass beide Spiele dieses Jahr erscheinen, siehe Fantasy Life i und Inazuma im letzten Jahr.
Decapolice sollte ursprünglich gar 2023 erscheinen, während Layton ja auch erst später angefangen wurde zu entwickeln^^ (Letztes Update gabs auch im Dezember. Also so lange ist es darum gar nicht still. Eigentlich wie gewohnt bei Level 5 aktuell, wobei ich es bei Layton erheblich stiller finde aber je nachdem auf was man sich freut, nimmt man die Stille eh anders wahr^^)
Ah Fantasy Life kam letztes Jahr? Ich dachte irgendwie, dass das 2024 kam xD Ja gut, dann wärs an sich schon realistisch wenn beides dieses Jahr kommen würde. Allerdings war das letztes Jahr so, dass eins halt im ersten und das andere im zweiten Halbjahr kam. Das wird langsam knapp, wenns wieder so sein soll, allerdings hat sich deren Showcase ja auch ziemlich verschoben und es wird bei uns sicherlich eh wieder nur digital erscheinen, was wohl der einzige Grund sein wird, der mich vom direkten Decapolice Kauf wieder abhalten wird. Dafür ist man viel flexibler beim releasen, also gut möglich, dass man Mai/Juni noch Decapolice raus haut und Layton dann zum Weihnachtsgeschäft. Würde auch Sinn machen, da ein bekannter Name sicherlich das bessere Weihnachtsgeschäftsspiel ist.
Naja mal abwarten. Sind ja nur noch paar Tage, bis wir mehr dazu wissen. Bin jedenfalls gespannt^^
Ich hoffe ja, dass Yokai Watch auf die großen Konsolen kommt wie zuletzt Bravely Default oder MH Stories. Der erste Teil wurde ja schon für die Switch portiert mit einer Anpassung des Kampfsystems ohne Touch Screen.