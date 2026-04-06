Hoffentlich das neue „Professor Layton“ und mehr: Level-5 datiert die nächste Level-5 Vision

Mit Fantasy Life und dem neuen Inazuma Eleven meldete sich Level-5 unerwartet erfolgreich zurück. Beide Spiele wurden mehrfach verschoben – konnten allerdings sowohl Kritiker als auch (und vor allem) Fans begeistern.

Nachschub seitens Level-5 wäre massenhaft möglich: Professor Layton und die neue Welt des Dampfes, Holy Horror Mansion und Decapolice sind angekündigt. Von allen Spielen hat man schon längere Zeit nichts mehr gehört. Das wird sich bald ändern!

Nach der Verschiebung der Level-5 Vision aus dem letzten Jahr heraus hat Level-5 die neue Show nun datiert. Am 10. April wird die Level-5 Vision 2026 Craftsmanship um 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Es soll die „neuesten Informationen und Updates zu einer Vielzahl von Titeln von Level-5“ geben.

Verschiebungen gehören inzwischen zum Selbstverständnis von Level-5 – und das ist nicht einmal negativ gemeint. Level-5 CEO Akihiro Hino hatte sich dazu schon vor Monaten erklärt und der Erfolg der letzten Spiele gibt den Entwicklern recht.

Bei der Level-5 Vision am 10. April wird sich möglicherweise herauskristallisieren, welches der kommenden Level-5-Projekte demnächst die erste Geige spielen wird. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein. Auf welches Spiel hofft ihr?

via Gematsu, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5