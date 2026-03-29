Das war … Kalenderwoche 13/2026

Sony dreht an der Preisschraube, Zelda-Gerüchte und der Dissidia-Start – das und mehr hat uns in den letzten Tagen beschäftigt. Spannend waren auch die neue Xbox Partner Preview sowie weitere Videos der letzten Tage. Zum Schluss haben wir noch zwei neue Reviews und ein Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony hat eine happige Preiserhöhung bekanntgegeben. Grund dafür sei die aktuelle Wirtschaftslage. Es ist nicht das erste Mal, dass die PlayStation-5-Konsolen teurer werden. Bei Nintendo hat man derweil die Produktion gedrosselt.

Es gibt neue Gerüchte zu einem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Schon Ende Jahr soll es für Switch 2 erscheinen. Schon nächste Woche startet Der Super Mario Galaxy Film in den Kinos, auch mit Gastcharakteren. Der Streifen ist auch bei McDonald’s präsent.

Inzwischen verfügbar ist Dissidia Duellum Final Fantasy (Mobil), der neue Arena-Fighter von Square Enix. Die Meinungen sind gespalten, allerdings geht es Square Enix auch darum, jüngere Spieler anzusprechen.

Bei Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) ging hingegen die KI-Diskussion weiter. Bei den kritisierten Bildern soll es sich um Platzhalter handeln, welche versehentlich in der endgültigen Version gelandet sind. Die japanischen Verkaufszahlen zeigen außerdem einen eher schwachen Start von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC).

Bei einer neuen Xbox Partner Preview hatte man einiges zu zeigen. Hier findet ihr die spannendsten Titel, welche mit dabei waren.

Neu enthüllt wurde zudem mit Blue Reflection Quartet (PS5, Switch, Switch 2, PC) eine Sammlung der bisherigen Serie. Auch ein neuer RPG Maker ist in der Mache, mit der nötigen Kreativität geht es auch im HD-2D-Stil weiter. Das unheimliche Farming-Abenteuer Village in the Shade (PS5, Switch, Switch 2, PC) schafft es auch in den Westen, wie NIS America verkündete. Schon in wenigen Tagen erscheint Pokémon Champions (Switch, Mobil), ein weiterer April-Titel ist Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch). Hier könnt ihr euch den Übersichtstrailer in Nintendo-Länge ansehen! Einen neuen MMO-Ansatz verfolgt Minimo (PC), welchen ihr bald anspielen könnt.

Bei Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC) ist auch Eustace mit dabei. Noch mehr Ragnarok könnt ihr in Ragnarok Zero: Global (PC) erleben, das legendäre Online-Rollenspiel spielt die Nostalgie-Karte. Immerhin ein Lebenszeichen gab es zu Digimon Alysion (Mobil), einen Termin jedoch noch nicht. Mit dem Update Luna VI geht es mit Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) weiter, auch Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) erhält laufend neue Inhalte. Spieler von Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) können sich derzeit den DLC zu Silent Hill f sichern.

Nun kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Mit neuen Inhalten ist mit Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park (zum Testbericht) ein Switch-Hit zurück. Wer noch nicht das Vergnügen hatte, kann zugreifen. Die neuen Inhalte richten sich jedoch eher an die gemeinsame Spielerfahrung und sind somit ein zweischneidiges Schwert. Auch die Fallout 4: Anniversary Edition (Switch 2) (zum Testbericht) gibts nun mobil für die aktuelle Nintendo-Plattform. Die Portierung ist absolut gelungen und verdient eine Kaufempfehlung.

Im April kehrt mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch) die skurrile Lebenssimulation zurück. Wir durften den Titel bereits einige Stunden anspielen und konnten feststellen, dass der eigenwillige Charme der Vorgänger erhalten bleibt.