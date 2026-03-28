Neues Dark-Action-Game spielt in einem düsteren, feudalen Korea des 17. Jahrhunderts

Während der Xbox Partner Preview in dieser Woche feierte Moosa: Dirty Fate seine Weltpremiere. Das Spiel des südkoreanischen Studios Iggymob (Gungrave G.O.R.E.) ist im Heimatland der Entwickler angesiedelt.

Das Dark-Action-Game spielt im feudalen Korea des 17. Jahrhunderts und soll neben Xbox Series 2027 auch für PS5 und PCs via Steam erscheinen. Es wird außerdem im Game Pass an den Start gehen.

„Eine unbekannte, mächtige Kraft hat das Land heimgesucht, und da Felder und Ernten zu Staub zerfallen, geht es für die Menschen ums nackte Überleben. Es liegt an dir, die Bedrohung aufzuspüren und deine UntertanInnen zu retten“, führt Xbox ein.

Euch erwarten „an koreanische Landschaften angelehnte Kulissen und raffinierte Third-Person-Kämpfe“ in einer Ära, die von extremen Klima-Anomalien, großen Hungersnöten und verheerenden Epidemien geprägt war. Ihr schlüpft in die Rolle des Kriegers Gunn, der sich selbst in der Rache verloren hat.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Xbox, Bildmaterial: Moosa: Dirty Fate, IGGYMOB