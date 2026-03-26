Stranger Than Heaven: Das neue Spiel der Yakuza-Macher führt euch durch fünf Epochen

Lange Zeit war das Spiel ein Rätsel. Im Rahmen der Xbox Partner Preview 2026 wurde Stranger Than Heaven endlich genauer vorgestellt – und es bringt ein ungewöhnliches Konzept mit sich: Action über gleich fünf verschiedene Epochen hinweg.

Im neuen Titel des Ryu Ga Gotoku Studios erlebt ihr unterschiedliche Zeitabschnitte und Städte, die jeweils eigene Gegner, Schauplätze und Herausforderungen bieten. Ein erster „Five Eras“-Trailer zeigt bereits die Vielfalt der Settings sowie die dynamischen Kämpfe und das international besetzte Ensemble.

Schon bald folgt eine ausführlichere Präsentation und auch dann wird sich Xbox den Platz in der ersten Reihe sichern. Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven findet am 7. Mai um 1:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Stranger Than Heaven, das für auch für PCs und PlayStation 5 erscheint und neben Xbox Series auch Xbox Play Anywhere unterstützt, wird direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. Damit könnt ihr plattformübergreifend spielen und euren Fortschritt nahtlos mitnehmen.

Schockiert und begeistert

Mit seiner Mischung aus mehreren Zeitepochen, actionreichen Kämpfen und erzählerischem Fokus könnte sich der Titel zu einem der ungewöhnlicheren Projekte im Xbox-Line-up entwickeln. Wer heute noch mehr Details sucht, wird im Xbox-Blog fündig, wo es ein Interview mit Executive Producer Masayoshi Yokoyama gibt.

Der teasert gleich mal die Show am 7. Mai: „Es gibt so viel, das wir unbedingt mit euch teilen möchten“, schwärmt Yokoyama-san. „Von der unglaublichen Besetzung über die Musik bis hin zum Kampferlebnis und vielem mehr. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Leute schockiert und begeistert zugleich sein werden – mehr möchte ich noch nicht verraten!“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio