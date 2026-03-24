Ragnarok Zero: Global setzt voll auf die Nostalgie-Karte und der Start rückt immer näher

Ragnarok Zero: Global geht an den Start: Die Vorregistrierung für die neueste Version des legendären Online-Rollenspiels ist ab sofort geöffnet. Fans in Südostasien, Europa und Ozeanien können sich freuen, denn der Titel bringt die Welt von Midgard erstmals in einer einheitlichen, globalen Umgebung zusammen.

Das Spiel ist eine besonders originalgetreue Weiterentwicklung von Ragnarok Online und appelliert ordentlich an die Nostalgie ehemaliger Spieler. „Be The First. Like The First Time“, untertitelt der Youtube-Trailer, den wir unten für euch eingebunden haben.

Laut Entwickler soll das klassische Spielgefühl erhalten bleiben, während gezielte Verbesserungen dafür sorgen, dass das Erlebnis moderner wird. Dazu zählen unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche, ein erweitertes Sichtfeld, vereinfachte Reiserouten sowie optionale Komfortfunktionen wie automatisches Kämpfen.

Ein zentraler Unterschied zu vielen aktuellen MMORPGs ist das Abo-Modell. Statt Free-to-Play mit Mikrotransaktionen setzt Ragnarok Zero: Global auf ein faires System ohne Pay-to-Win-Elemente. Fortschritt soll primär durch Spielzeit, Zusammenarbeit und eigene Leistung entstehen.

Das Spiel enthält neben bekannten Elementen auch neue Inhalte, darunter exklusive Episoden, die die Geschichte von Midgard erweitern. Zusätzlich arbeitet das Team an User Generated Content, der Spielern künftig mehr Einfluss auf die Spielwelt ermöglichen soll.

Deutsche Bildschirmtexte

Für internationale Zugänglichkeit ist ebenfalls gesorgt: Insgesamt werden sieben Sprachen unterstützt, darunter Englisch, Deutsch und Französisch. Zur Vorregistrierung begleiten eine Reihe von Events die Spieler, bei denen sie bereits vor dem Launch Belohnungen freischalten können. Dazu gehören Meilenstein-Boni, Referral-Programme, versteckte Codes sowie tägliche Login-Belohnungen.

Ein konkreter Termin wurde noch nicht genannt, doch mit dem Start der Vorregistrierung rückt der globale Launch von Ragnarok Zero: Global ein gutes Stück näher. Weitere Informationen und die Vorregistrierung findet ihr auf der offiziellen Website.

Ein Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: Ragnarok Zero: Global, Gravity Game Unite