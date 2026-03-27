Die Switch 2 verliert einen Konsolen-exklusiven Roguelite-Hit im April an Xbox und PS5

Hades II hat endlich einen konkreten Termin für die verbleibenden Plattformen: Am 14. April 2026 erscheint die Fortsetzung des gefeierten Roguelite-Hits für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox Cloud und Xbox für PCs.

Bereits letztes Jahr kam das Spiel nach seiner Early-Access-Phase zunächst Konsolen-exklusiv für Nintendo Switch 2 heraus. Zur Veröffentlichung für Xbox ist das Spiel auch im Xbox Game Pass verfügbar und unterstützt Xbox Play Anywhere.

Hades II bleibt dem erfolgreichen Konzept des Vorgängers treu und kombiniert schnelle Action mit Roguelite-Mechaniken und erzählerischem Fortschritt. Neue Fähigkeiten, Gegner und Bosskämpfe sollen für frischen Wind sorgen, während die bekannte Spielstruktur erhalten bleibt. Dieses Mal stellt ihr euch dem Titanen der Zeit und nutzt neue magische Fähigkeiten, um euch durch gefährliche Gebiete und intensive Kämpfe zu schlagen.

Für Nintendo Switch 2 gibt es Hades II auch physisch und sogar* auf einer echten Cartridge als Nintendo Switch 2 Edition. Ob auch Xbox und respektive oder PlayStation 5 physisch bedient werden, ist noch offen.

Der neue Trailer: