Crimson Desert ist zweitstärkster Titel der Woche in Japan, aber Pokopia bleibt Spitzenreiter

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 16. März bis zum 22. März 2026 liegen vor. Auch in Japan ist Crimson Desert erschienen – und auch in Japan erschien es zu guten Ergebnissen. Doch an Pokémon Pokopia war kein Vorbeikommen.

Das neue Pokémon-Spin-off ging alleine physisch über 114.515 Mal über die Ladentheken. Die physische Gesamtverkaufszahl steigt damit auf 772.915 Einheiten. Gemeinsam mit den digitalen Verkäufen hatte Pokémon Pokopia schon wenige Tage nach dem Launch in Japan die Millionenmarke geknackt.

Crimson Desert steigt mit der PS5-Version mit immerhin 31.108 Einheiten ein. Ein starker zweiter Platz vor der Switch-2-Version von Monster Hunter Stories 3. Ein Vergleich mit anderen Spielen ist schwierig.

Die Top 10:

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 114.515 (772.915) [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 31.108 (New) [SW2] Monster Hunter Stories 3 (Capcom, 03/13/26) – 10.294 (48.012) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 8.276 (2.873.338) [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 7.833 (90.975) [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 6.652 (198,271) [NSW] Pokémon Feuerrot und Blattgrün (Download Card) – 5.872 (5.932) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 4.760 (8.407.095) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.451 (4.173.164) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 3,784 (91,914)

Hardware-Sales:

Switch 2 – 81.518 (4.885.791)

PS5 Digital – 8.658 (1.224.433)

Switch OLED – 8.262 (951.139)

Switch – 5.873 (20.262.015)

Switch Lite – 4.619 (6.894.300)

PlayStation 5 – 2.930 (5.907.115)

PS5 Pro – 2.531 (336.046)

Xbox X Digital – 89 (28.731)

Xbox Series S – 62 (341.432)

Xbox Series X – 58 (325.401)

PlayStation 4 – 19 (7.930.410)

via Gematsu, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss