Der „MMO Game Changer“ Minimo wirft euch in ein Koop-Chaos mit 200 anderen Spielern

MMOs sind über die Jahre zu komplex geworden, meint Jon Selin, einer der zwei Gründer von Low Drag Labs. Deshalb möchte er ein zugängliches MMO erschaffen, das an simple Cozy-Games erinnert – schnell, sozial und endlos wieder spielbar.

Das Spiel Minimo soll eine riesige Koop-Erfahrung werden, in die man jederzeit für 30 Minuten eintauchen kann. Gemeinsames Chaos, spontane Entscheidungen und unvergessliche Abenteuer sollen garantiert sein. Dabei soll der Umfang eines MMOs mit der Struktur eines Roguelikes verbunden werden.

Jedes 30-Minuten-Spiel Spiel in Minimo findet in einer gemeinsamen, zufällig generierten Umgebung statt. Während ihr die Missionen erledigt, wird der Fortschritt geteilt. Nach dem Erfüllen von Teilaufträgen steigt der Schwierigkeitsgrad.

Über mehrere Durchläufe hinweg schaltet ihr weitere der insgesamt 50 Klassen frei und experimentiert mit den neu entstandenen Spielkombinationen. Ob ihr kocht, angelt, Kristalle abbaut, musiziert, mit Feuerbällen kämpft oder eure Feinde wie ein Vampir aussaugt, bleibt dabei euch überlassen.

Minimo, das in der Pressemeldung als „MMO Game Changer“ vorgestellt wird, kann ab sofort bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein konkreter Termin für die Veröffentlichung ist bislang nicht bekannt. Im April soll aber ein erster Playtest stattfinden, für den ihr euch bereits jetzt anmelden könnt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Minimo, Low Drag Labs