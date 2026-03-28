Erster Teaser-Trailer zum neuen RPG Maker zeigt Szenen im HD-2D-Style

Seit 1997 gibt es den RPG Maker für Windows, der mit To the Moon (Freebird Games), Omori (OMOCAT), Yume Nikki (Kikiyama), Vampires Dawn (Marlex), Desert Nightmare (Kelven) und Unterwegs in Düsterburg (Grandy) auch einige beliebte Fan-RPG-Projekte hervorbrachte.

In den letzten Jahren wurde es trotz stetiger Verbesserungen ruhig um das RPG-Entwickler-Kit. RPG Maker MV und MZ erweiterten die Zielplattform auf Smartphones, lieferten neue Plugins und verbesserten viele Gameplay-Details.

Mit dem RPG Maker FES versuchte man auch einen Anlauf für den Nintendo 3DS, mit RPG Maker Unite erweiterte man die kostenlose Unity-Engine. Jetzt kündigt Gotcha Gotcha Games an, einen neuen Teil der RPG-Maker-Reihe zu entwickeln. In dieser Woche veröffentlichte das Studio einen Teaser-Trailer.

Nun scheint die Serie vor einer neuen Ära zu stehen, die sich stark an die HD-2D-Optik von „Octopath Traveler“ anlehnt. Der Teaser-Trailer des aktuellen Projekts blickt zunächst auf die Geschichte der Reihe zurück und zeigt dann kurze Szenen, die offenbar mit dem neuen Tool erstellt wurden.

Karte und Charaktere behalten den typischen RPG-Maker-Look, erscheinen aber im HD-2D-Stil, der 3D-Welt und Pixelgrafik kombiniert. Beleuchtung und Schatten sind ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zu den 2D-Projekten. Das neue Projekt soll laut den Entwicklern „die Tür zu neuen Formen des Ausdrucks öffnen“.

Viel mehr ist zu diesem interessanten Projekt leider nicht bekannt – künftige Updates zum neuen RPG-Maker-Projekt sollen aber auf dem neu erstellten Twitter-Account angekündigt werden.

Der erste Teaser-Trailer:

via Automaton Media, RPG Maker Official, Bildmaterial: RPG Maker Official