Fast nur Mittdreißiger spielen Final Fantasy und Yoshida hofft, dass der neue Ableger das ändert

Seit Jahren schafft es Square Enix offenbar nicht, das „Final Fantasy“-Publikum zu verjüngen. Final Fantasy XVI soll laut DLC-Director Takeo Kujiraoka „mehr Menschen im Teenageralter und in den Zwanzigern“, doch die Remake-Trilogie entwickelt das Publikum offensichtlich wieder in die andere Richtung.

Wie Analyst Mat Piscatella bei Bluesky verrät, sind 62 Prozent der US-SpielerInnen von Final Fantasy VII Rebirth 35 Jahre oder älter. Der Anteil der über 30-Jährigen liegt gar bei 77 Prozent. Piscatella teilte diese Zahlen in Reaktion auf einen GamesRadar-Bericht, der Naoki Yoshida zur Thematik zitiert.

In einem Youtube-Video zur Feier der Veröffentlichung von Dissidia Duellum bringt Yoshida seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das neue Mobile-Game auch jüngere und neue Fans (ebenso wie langjährige) anzieht. Für die „jüngere Generation“, die mit „actionbasierten Kämpfen und Online-Kompetitivität“ ausgewachsen sei, „waren die jüngsten Teile der Serie vielleicht schwerer zugänglich“.

Das liege auch an den Intervallen der Veröffentlichung der Spiele, die länger geworden seien. Eine bekannte wie beliebte These, die erst kürzlich in der japanischen Community ausführlich diskutiert wurde und die sich hier offensichtlich auch Yoshida zu eigen macht.

Zu wenig Spiele in zu vielen Jahren

Dissidia Duellum könnte hier eine wichtige Rolle spielen, glaubt Yoshida: „Besonders für jüngere Spieler – wenn dies ein Ort wird, an dem sie eine Community bilden, sich gemeinsam begeistern und sogar die weitere Welt von Final Fantasy entdecken können – fände ich das großartig.“

Dass Final Fantasy VII Rebirth in Größenordnungen ein Publikum über 30 Jahre anspricht, scheint plausibel. Schließlich handelt es sich um ein Remake eines alten Spiels. Aber Final Fantasy VII selbst ist erst knapp 30 Jahre alt und das bedeutet, dass sehr viele SpielerInnen der genannten Statistik noch gar nicht im spielfähigen Alter waren, als das Original erschien.

Denn, auch das ist ein Punkt: Das Durchschnittsalter der Videospielenden steigt schlicht. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter von Gamern bei 38 Jahren. Es ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, vor zehn Jahren waren Spielende noch 33,6 Jahre alt.

Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt