Nintendo zieht Konsequenzen aus dem US-Verkauf der Switch 2 vor dem „GTA-VI-Tsunami“

Nachdem die Nintendo Switch 2 in den USA einem Bericht zufolge schon im Weihnachtsgeschäft hinter den Erwartungen lief, schaffte es die aktuelle Nintendo-Konsole auch im Januar und Februar in den USA nicht, die fünf Jahre alte PS5 zu überflügeln. Nintendo zieht aus den Zahlen jetzt die Konsequenzen, wie Bloomberg berichtet.

Demnach habe Nintendo die Produktion der Konsole drastisch gedrosselt. In diesem Quartal sollten sechs Millionen Geräte hergestellt werden, stattdessen werden es nur vier Millionen sein. Diese reduzierte Produktion solle im April fortgesetzt werden. Bloomberg bezieht sich auf anonyme Quellen.

Die Nintendo-Aktie sank in Reaktion um 6,3 Prozent, den niedrigsten Kurs seit dem 4. Februar – die Erfolge aus dem Hype um Pokopia seien damit bereits geschmolzen. Bloomberg berichtet, auch der für alle Seiten offensichtlich etwas überraschende Erfolg von Pokopia habe Nintendo nicht dazu veranlasst, die Produktion wieder zu steigern.

Bloomberg zitiert Amir Anvarzadeh, Japan-Aktienstratege bei Asymmetric Advisors, der eine dürftige Software-Palette verantwortlich dafür macht. Nintendo selbst hatte die Verkaufsprognose erst im November von 15 Millionen auf 19 Millionen hochgesetzt.

Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen

Analysten rechnen gar mit 20 Millionen Konsolen im bald endenden Geschäftsjahr und sehen diese Zahl laut Bloomberg nicht gefährdet. Unwahrscheinlich ist das nicht: Zum 31. Dezember vermeldete Nintendo bereits weltweit 17,37 Millionen verkaufte Geräte.

Sieht man die blanken Zahlen, scheint es das berühmte „Meckern auf hohem Niveau“ – doch Anleger fürchten weiter steigende Preise für Chips und nach wie vor unsichere Faktoren in der Weltwirtschaft. Metroid Prime 4: Beyond wertet Bloomberg als „Rückschlag“ in der Holiday-Season und auch wenn die aktuellen Zahlen noch überzeugend sind, so scheint die Drosselung der Produktion darauf hinzuweisen, dass Nintendo in den nächsten Monaten mit weniger Nachfrage rechnet.

Bloomberg-Quellen behaupten, Nintendo würde den Rückgang analysieren und zeige sich dennoch zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Aussichten der Konsole. Amir Anvarzadeh sieht für die kommende, wichtige Holiday-Season neben den aktuellen Problemen auch den „GTA-VI-Tsunami“.

Bildmaterial: Nintendo