Nintendo zieht Konsequenzen aus dem US-Verkauf der Switch 2 vor dem „GTA-VI-Tsunami“

Nachdem die Nintendo Switch 2 in den USA einem Bericht zufolge schon im Weihnachtsgeschäft hinter den Erwartungen lief, schaffte es die aktuelle Nintendo-Konsole auch im Januar und Februar in den USA nicht, die fünf Jahre alte PS5 zu überflügeln. Nintendo zieht aus den Zahlen jetzt die Konsequenzen, wie Bloomberg berichtet.
Demnach habe Nintendo die Produktion der Konsole drastisch gedrosselt. In diesem Quartal sollten sechs Millionen Geräte hergestellt werden, stattdessen werden es nur vier Millionen sein. Diese reduzierte Produktion solle im April fortgesetzt werden. Bloomberg bezieht sich auf anonyme Quellen.
Die Nintendo-Aktie sank in Reaktion um 6,3 Prozent, den niedrigsten Kurs seit dem 4. Februar – die Erfolge aus dem Hype um Pokopia seien damit bereits geschmolzen. Bloomberg berichtet, auch der für alle Seiten offensichtlich etwas überraschende Erfolg von Pokopia habe Nintendo nicht dazu veranlasst, die Produktion wieder zu steigern.
Bloomberg zitiert Amir Anvarzadeh, Japan-Aktienstratege bei Asymmetric Advisors, der eine dürftige Software-Palette verantwortlich dafür macht. Nintendo selbst hatte die Verkaufsprognose erst im November von 15 Millionen auf 19 Millionen hochgesetzt.
Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen
Analysten rechnen gar mit 20 Millionen Konsolen im bald endenden Geschäftsjahr und sehen diese Zahl laut Bloomberg nicht gefährdet. Unwahrscheinlich ist das nicht: Zum 31. Dezember vermeldete Nintendo bereits weltweit 17,37 Millionen verkaufte Geräte.
Sieht man die blanken Zahlen, scheint es das berühmte „Meckern auf hohem Niveau“ – doch Anleger fürchten weiter steigende Preise für Chips und nach wie vor unsichere Faktoren in der Weltwirtschaft. Metroid Prime 4: Beyond wertet Bloomberg als „Rückschlag“ in der Holiday-Season und auch wenn die aktuellen Zahlen noch überzeugend sind, so scheint die Drosselung der Produktion darauf hinzuweisen, dass Nintendo in den nächsten Monaten mit weniger Nachfrage rechnet.
Bloomberg-Quellen behaupten, Nintendo würde den Rückgang analysieren und zeige sich dennoch zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Aussichten der Konsole. Amir Anvarzadeh sieht für die kommende, wichtige Holiday-Season neben den aktuellen Problemen auch den „GTA-VI-Tsunami“.
Bildmaterial: Nintendo
3 Kommentare
Wundert das irgendjemanden? Die ~5 Exklusivspiele, die es nur für S2 gibt, sind nicht für jedermann. Und wenn jemand die Wahl hat, Multiplattform-Titel auf der S2 oder PS5 zu spielen, gibt es kaum einen Grund, die Nintendo -Konsole zu wählen. Zum einen ist die Qualität idR auf der PS5 besser. Aber selbst für die Spieler, für die das zweitrangig ist, macht die physische Version einen riesigen Unterschied. Mit den Key Cards hat sich Nintendo ein Eigentor geschossen. Warum sollte ich mir einen glorifizierten digitalen Download kaufen, wenn ich stattdessen eine richtige Disc haben kann?
Ganz zu schweigen von den Titeln, die es halt nicht auf Switch 2 gibt. Wenn da nicht das neue Fire Emblem wäre, hätte ich mir auch keine angeschafft. Schlimm genug, dass Nintendo mich jetzt ewig darauf warten lässt.
So eine Produktionssteigerung ist ja nicht mal eben mit einem Anruf erledigt. Hinter der fertigen Konsole stecken eine Menge Rohstoffe und lange und verzweigte Lieferketten von Vorprodukten und Teilen. Wenn Nintendo die Produktion drosseln lässt, geschieht dies über einen Zeitraum von mindestens mal mehreren Monaten, bevor die gesamte Prozesskette mit genügend Vorlaufzeit wieder auf die Produktion von mehr Konsolen eingestellt werden kann. Das Pokopia gut läuft ändert daran nichts; das können sie höchstens für die Produktion im dritten oder vierten Quartal 2026 berücksichtigen.
Und die steigenden Preise für RAM und Chips dürften Nintendo mehr Sorgen bereiten als GTA VI, denn GTA war für sie im Bezug auf Konsolenverkäufe nie relevant. Einzig den Release von First Party Titeln werden sie vielleicht anpassen, aber ich denke, dass hier eher unterschiedliche Käuferkreise angesprochen werden.
Naja, ich kenne einige Freunde,die sich jetzt wegen Pokopia ne Switch 2 zulegen werden 😅
Und weiß nicht wie die Verfügbarkeit mittlerweile in Japan ist. Dann mehr für dort produzieren? 😅
Aber ich glaube, gestiegenen Preise in den USA wirken da auch mit ein.