Das neue Update „Luna VI“ zu Genshin Impact birgt Konfliktpotenzial

Genshin Impact, das erfolgreiche F2P-Open-World-Action-Rollenspiel im Anime-Stil, bekommt bald ein Update seiner Startregion. Version Luna VI „Lied des leeren Mondes – Wirbeltanz: Vorhergesagte Heimkehr“ erscheint am 8. April und schickt euch in den weiten Norden durch die Blumenfelder von Mondstadt.

In den neuen Gebieten, die nicht nur auf dem Boden, sondern auch in den Wolken spielen, wartet der Tempel des Raums darauf warten, erkundet zu werden.

Die Fee und Naturforscherin Linnea aus Snezhnaya, begleitet euch auf dem Weg. Sie kombiniert als Geo-Bogenschützin mit Mond-Kristallisations-Fähigkeiten und ist damit eine interessante Ergänzung für euer Team. Zudem kann sie mit ihrer Spezialfähigkeit euren Truppenmitgliedern Heilung bieten. Auf ihren Abenteuern kann Linnea Wappen für ihren Rucksack gewinnen, indem sie neue seltene Tiere oder andere Entdeckungen aus der Natur sammelt.

Neue Inhalte für Nord-Krai

Neu in Nord-Krai ist eine Handelsmesse, die von der Händlergilde Voynich veranstaltet wird – es gibt Konfliktpotenzial. Mithilfe von Erfindungen aus ganz Teyvat könnt ihr in einer Kooperationsherausforderung Luftbombardierungen zum Kampf gegen Gegner koordinieren oder die Reaktionsfähigkeiten in einem spannenden, farbenbasierten Geschossbarrierenspiel testen. Durch das Abschließen der Herausforderungen erhaltet ihr die Chance, Jahoda kostenfrei zu rekrutieren.

Auch das Miliastra Wonderland bekommt ein kleines Update: Der neue Spezialeffekte-Editor optimiert die Individualisierung von Fähigkeiten und UI-Assets. Außerdem wird die Hallenkapazität erhöht. Update Luna VI von Genshin Impact erscheint am 8. April für PlayStation 5, Xbox, PCs, Android und iOS.

Trailer zu Luna VI:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo