Generative KI-Bilder in Crimson Desert: Entwickler Pearl Abyss bezieht Stellung

Das Open-World-Abenteuer Crimson Desert sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff. Zwar konnte das Spiel direkt nach dem Start einen beeindruckenden Erfolg feiern – laut Entwickler wurden über zwei Millionen Exemplare innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft – doch gleichzeitig entwickelte sich eine hitzige Diskussion in der Community.

Mehrere SpielerInnen hatten in der Spielwelt von Pywel ungewöhnliche Gemälde und Kunstwerke entdeckt, die stark nach KI-generierten Bildern aussahen. Screenshots dieser Motive verbreiteten sich schnell im Netz und lösten eine Debatte darüber aus, ob Entwickler Pearl Abyss generative KI genutzt hat, ohne dies auf der Store-Seite von Steam offenzulegen.

KI-Bilder waren nur Platzhalter

Inzwischen hat Pearl Abyss auf die Vorwürfe reagiert und ein offizielles Statement veröffentlicht. Demnach seien einige der umstrittenen Bilder ursprünglich nur als frühe Platzhalter während der Entwicklung erstellt worden: „Während der Entwicklung wurden im Rahmen der ersten Iterationsphase einige visuelle 2D-Requisiten mithilfe experimenteller generativer KI-Tools erstellt.“

Diese Assets hätten laut Entwickler lediglich dazu gedient, frühzeitig Stimmung und Atmosphäre zu testen. Eigentlich sei geplant gewesen, sie später durch finalisierte Kunstwerke zu ersetzen. Allerdings räumt das Studio ein, dass einige dieser Elemente versehentlich in der finalen Version des Spiels gelandet sind: „Aufgrund von Hinweisen aus unserer Community haben wir festgestellt, dass einige dieser Elemente versehentlich in die endgültige Version aufgenommen wurden.“

Pearl Abyss entschuldigte sich außerdem für die fehlende Transparenz und kündigte an, alle betroffenen Inhalte zu überprüfen und zu ersetzen.

Der Entwickler arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer umfassenden Prüfung sämtlicher Spielassets. Inhalte, die mithilfe generativer KI entstanden sind, sollen in zukünftigen Updates durch neue Versionen ersetzt werden: „Die aktualisierten Assets werden in den kommenden Patches bereitgestellt.“

Parallel dazu wolle das Studio seine internen Prozesse überarbeiten, um künftig transparenter mit solchen Themen umzugehen.

Neuer Patch kümmert sich Community Wünsche

Seit heute gibt es übrigens einen ersten umfangreicheren Patch. Dieser fügt unter anderem mehr Schnellreisepunkte oder eine Vorratskiste im Lager hinzu. Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch hier anschauen. Ob damit auch die problematischen Bilder entfernt wurden, ist noch nicht bekannt.

via The Gamer, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss