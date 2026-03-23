Generative KI-Bilder in Crimson Desert: Entwickler Pearl Abyss bezieht Stellung

Das Open-World-Abenteuer Crimson Desert sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff. Zwar konnte das Spiel direkt nach dem Start einen beeindruckenden Erfolg feiern – laut Entwickler wurden über zwei Millionen Exemplare innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft – doch gleichzeitig entwickelte sich eine hitzige Diskussion in der Community.
Mehrere SpielerInnen hatten in der Spielwelt von Pywel ungewöhnliche Gemälde und Kunstwerke entdeckt, die stark nach KI-generierten Bildern aussahen. Screenshots dieser Motive verbreiteten sich schnell im Netz und lösten eine Debatte darüber aus, ob Entwickler Pearl Abyss generative KI genutzt hat, ohne dies auf der Store-Seite von Steam offenzulegen.
KI-Bilder waren nur Platzhalter
Inzwischen hat Pearl Abyss auf die Vorwürfe reagiert und ein offizielles Statement veröffentlicht. Demnach seien einige der umstrittenen Bilder ursprünglich nur als frühe Platzhalter während der Entwicklung erstellt worden: „Während der Entwicklung wurden im Rahmen der ersten Iterationsphase einige visuelle 2D-Requisiten mithilfe experimenteller generativer KI-Tools erstellt.“
Diese Assets hätten laut Entwickler lediglich dazu gedient, frühzeitig Stimmung und Atmosphäre zu testen. Eigentlich sei geplant gewesen, sie später durch finalisierte Kunstwerke zu ersetzen. Allerdings räumt das Studio ein, dass einige dieser Elemente versehentlich in der finalen Version des Spiels gelandet sind: „Aufgrund von Hinweisen aus unserer Community haben wir festgestellt, dass einige dieser Elemente versehentlich in die endgültige Version aufgenommen wurden.“
Pearl Abyss entschuldigte sich außerdem für die fehlende Transparenz und kündigte an, alle betroffenen Inhalte zu überprüfen und zu ersetzen.
Der Entwickler arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer umfassenden Prüfung sämtlicher Spielassets. Inhalte, die mithilfe generativer KI entstanden sind, sollen in zukünftigen Updates durch neue Versionen ersetzt werden: „Die aktualisierten Assets werden in den kommenden Patches bereitgestellt.“
Parallel dazu wolle das Studio seine internen Prozesse überarbeiten, um künftig transparenter mit solchen Themen umzugehen.
Neuer Patch kümmert sich Community Wünsche
Seit heute gibt es übrigens einen ersten umfangreicheren Patch. Dieser fügt unter anderem mehr Schnellreisepunkte oder eine Vorratskiste im Lager hinzu. Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch hier anschauen. Ob damit auch die problematischen Bilder entfernt wurden, ist noch nicht bekannt.
via The Gamer, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss
10 Kommentare
Das Spiel befand sich Jahre in der Entwicklung und die KI-Portäts sehen auch dementsprechend aus, als wurden sie zu einer Zeit gerendert, wo eine KI noch diesen abstrakten Nightmare-Fuel ausgespuckt hat. Diese Gemälde sehen nicht einmal ansatzweise so aus, als wäre das je geplant gewesen, dass sie im Spiel bleiben. Wäre es nämlich geplant, würden sie KI-Kunst für solche Mini-Texturen verwenden, die du eben nicht oder kaum mehr von echten Artworks unterscheiden kannst. Das Vorgehen hier ist ja, ähnlich wie bei Clair Obscur (und vermutlich noch etlichen anderen Titeln), dass man während der Entwicklung diese KI-Texturen als Platzhalter verwendet. Dass die im finalen Spiel noch drin sind darf natürlich nicht sein und da müssen die Entwickler deutlich besser drauf achten. Und allen voran schon vorher irgendwo nen Disclaimer einbauen, dass eben mit KI gearbeitet wurde und man diese Platzhalter-Texturen halt für den finalen Release beseitigt hat.
Dass das bei so einem Spiel von massiven Umfang übersehen wurde, sei ihnen verziehen wenn sie die Texturen nun wie geplant austauschen. Auch, wenn ich das bizarre Portät mit den Horror-Pferden in dieser historischen Schlacht als Gag irgendwie drin lassen würde^^
Vergleiche zu Biomutant sind mir auch zu wild. Crimson Desert ist alles andere als ein Flop, es gab bisher ja nicht einmal ein User-Review Bombing auf Metacritic^^ Gestern hatte man wieder weit über 200.000 Spieler auf Steam. Die Leute scheinen da weiterhin Bock drauf zu haben, die Spielwelt zu erkunden und warten auf neue Updates. Beste Nachricht ist ja heutzutage schon, wenn die Entwickler das Projekt nicht direkt wieder fallen lassen und auf legitime Spielerkritik eingehen. Für ne brandneue IP eines Studios, welches bisher 0 Erfahrung bei einer Singleplayer-Kampagne hatte, ist das vielleicht höher zu bewerten als wenn Ubisoft oder Bethesda mal wieder versprechen, die Bugs und Glitches aus ihrem Spiel zu entfernen. Denn davon hat Crimson Desert trotz der gewaltigen, immersiven Spielwelt überraschend wenig.
Hier einige Bilder zu Final Fantasy VII, die eine KI auf dem aktuellen Stand der Technik erstellt hat.
Nach meinem Verständnis der KI wird sich in der Zukunft an Figuren mit sechs oder drei Fingern pro Hand, drei Armen, sechs Beinen oder einem Schwertheft durch den Handrücken wenig ändern. In den Gemälden mit Massenszenen der Renaissance ist es ja gang und gäbe, dass Figuren ineinander-"fließen", um Fokuspunkte zu setzen, den Blick zu führen, Flächen zu vereinheitlichen. Die KI kapiert weder die Anatomie dahinter, noch das künstlerische Prinzip, und das wird sich voraussichtlich auch niemals ändern.
du bist mal wieder wie immer nur am Unterstellungen am verbreiten. Generative KI "klaut nicht", sie beschafft sich Informationen, Einflüsse, erschafft basierend auf ermittelten bzw. erhaltenen/eingespeisten Informationen die FREI im Internet für jedermann verfügbar sind letzendllich dass, was man der KI beigebracht hat, was sie mit den gesammelten udn verarbeiteten informationen machen soll.. sie macht das nicht eigenständig. Der konkrete IMPULS und die damit verbundene Aufgabe, was die KI exakt mit den Informationen machen soll, die basiert immer noch auf einer menschlichen Vorgabe, die so detailliert, wie nur möglich für die KI vorgegeschrieben hat, wie Leitplanken, was die KI genau, wann wie, wo mit den Informationen tun soll, um daraus das vom Menschen gewünschte "Ergebnis" abzuliefern, der danach dann etwas in der Hand hat und ab dann immer noch entscheiden kann, ob das Ergebnis gefällt, oder nicht, oder es persönlich ab dem Moment noch weiter modifiziert mit seinen diversen anderen Systemen und Programmen zum Bearbeiten des Rohmaterials.
Aber hier bloß zu sagen einfach pauschal, weil es die Narrative natürlich einfacher macht und das ganze nur wieder negativ darstellt, KI "stiehlt nur", ist einfach grundsätzlich FALSCH. Daher ist das ganze Beispiel faktisch einfach nicht gebrauchbar, weil es von vornherein von falschen Tatsachen/Unterstellungen und Behauptungen ausgeht und das so im Raum stehen zu lassen nichts anderes, als grundsätzlich gelogen wäre.
Spielentwickler sind nicht dumm, die wissen ganz genau wie weit sie mit dem Thema KI aus Datenschutzgründen, Kopierschutzrechten und Lizenzrechten gehen dürfen und das die Resultate, die eine KI generiert nicht gewisse Grenzen überschreiten dürfen, weil man sonst bloß nur sehr schnell Gefahr läuft sich mit den Resultaten ne große fette Klage an den Hals zu produzieren.. und wir wissen beide, wie schnell solch Klagen von Spielentwicklern heutzutage in die Millionen gehen können.
Da dann bewusst von stehlen zu sprechen, ist schon mehr als übertrieben und voreilig, denn damit der Tatbestand eines Diebstahls erfüllt wäre, müssen schon viele Dinge zusammenkommen nachweisbar, wie zum Beispiel der belegte Gebrauch der KI von Spiel-Assets, die nicht frei für jedermann zugänglich waren, also nicht Open Source sind, sondern die irgendwoher aus nem Datenleck/Hacking-Vorgang stammen, wenn einfach gewisse Assets kopiert wurden und man das nachweisbar belegen kann, weil man in der generierten Sache die z.B, reinkopierten/generierten digitalen Wasserzeichen des Urhebers der Assets wiederfinden kann, die damit verraten würden, dass hier etwas wirklich aus nicht koscheren Quellen stammte und wohlmöglich "gestohlen" wurde.
Dann weiß ich nicht, welche KI das gemacht hat und mit was diese KI gefüttert wurde.
Das hier habe ich gerade selbst mit ChatGPT erstellen lassen, natürlich mit einigen Anpassungen, um dem Copyright zu entgehen, sonst wird halt nichts generiert. Die Figur könnte problemlos zu irgendeinem Final Fantasy VII Mobile-Game als Artwork gehören und kaum wem würde es auffallen, wenn diese Figur jemand als Artwork in ein Spiel rein mogeln würde. Besonders Crimson Desert als neue IP mit völlig unbekannten Charakteren, da könntest du die Endverbraucher leicht mit KI-Kunst hinter's Licht führen und kein Studio wäre auf irgendwelche Abomination-Artworks angewiesen, wenn bereits ChatGPT dir so etwas ausspuckt:
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@Kaiserdrache Nur weil was frei verfügbar im Internet ist darf man es dennoch nicht nutzen wie man will. Wenn es nicht explizit frei für alle ist muss man theoretisch immer um Erlaubnis bitten die Werke von anderen Leute zu nutzen. Es werden halt ohne die Erlaubnis der Ersteller deren Werke in die KI eingespeist die dann gegen deren Willen diese nutzt um so ein Zeug zu erstellen. Dies ist für mich einfach Diebstahl. Und ja es ist aktuell (leider) keine Straftat sondern eine Grauzone weil man nicht herausfinden kann woher die KI geklaut hat und es auch so gut wie gar nicht rechtlich definiert ist (ich hoffe die EU schiebt da mal eine Riegel vor). Dies macht es zwar rechtlich nicht illegal aber meiner Meinung nach für jeden Künstler eine Moralische Bankrott Erklärung. Bleibt zu hoffen das sich in Zukunft die Technik auch so weiterentwickelt das man bei jeder generierten Sache rausfinden kann woher die Ki es hat und dann der wirkliche Erschaffer davon die dann kaputt klagen kann wenn dieser keine Einwilligung gegeben hat das die KI das nutzen darf.
Laut Ki Befürworter bist du jetzt ein Künstler. Wie fühlt es sich so an sowas kreatives erschaffen zu haben, muss bestimmt eine Menge von dir abverlangt worden sein als du Worte in Chatgpt eingeben hast um diese Kunst zu erschaffen. Hast du dir eigentlich schon ein Künstlername überlegt, scheints nämlich echt Talent zu haben beim Worte in KI einzutippen? (nur zur Sicherheit, ist kein Seitenhieb gegen dich).