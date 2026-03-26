Das neue Ascend to Zero lockt euch in diesem Jahr in eine Cyberpunk-inspirierte Pixel-Art-Welt

Im Rahmen der Xbox Partner Preview 2026 wurde Ascend to Zero vorgestellt, das auf ein ungewöhnliches Gameplay-Element setzt: die Kontrolle über die Zeit. In der pixelartigen Cyberpunk-Welt könnt ihr eure Gegner für kurze Momente einfrieren, Angriffe vorbereiten und eure Fähigkeiten strategisch einsetzen.

Eine Mischung aus schneller Action und taktischer Planung ist das Ergebnis. Timing und clevere Kombos sind dabei entscheidend. Durch die Zeit-Manipulation lassen sich Kämpfe gezielt kontrollieren und selbst größere Gegnergruppen effizient ausschalten.

Ascend to Zero bietet als Roguelike zudem abwechslungsreiche Runs. Dabei könnt ihr verschiedene Fähigkeiten ausprobieren und eure Spielweise kontinuierlich anpassen. Jeder Durchlauf bringt neue Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich.

Die Veröffentlichung ist für den 13. Juli 2026 geplant. Das Spiel wird für Xbox Series, Xbox auf PCs, Steam und Xbox Cloud erscheinen und als „Xbox Play Anywhere“-Titel direkt zum Start auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Eine Veröffentlichung für andere Konsolen ist derzeit nicht geplant.

Von Krafton-Studio aus Südkorea

Entsprechend rührt das südkoreanische Studio Flyway Games – übrigens eine Krafton-Tochter – ordentlich die Xbox-Werbetrommel: „Wir freuen uns unglaublich darauf, Ascend to ZERO in das Xbox-Ökosystem zu bringen. Durch die Veröffentlichung am ersten Tag auf Xbox mit Xbox Game Pass und der Unterstützung von Xbox Play Anywhere können wir mehr Spieler genau dort erreichen, wo sie spielen möchten“, sagt Huh Taewook, Director bei Flyway Games.

Und weiter: „Egal, ob du mit der Xbox Series X auf deiner Couch die Zeit anhältst oder mit dem ROG Xbox Ally X unterwegs in den Kampf ziehst – wir haben jede Sekunde des Spielerlebnisses so optimiert, dass es beeindruckend, lohnend und unvergesslich ist.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Ascend to ZERO, Flyway Games