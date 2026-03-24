Pokémon Champions erhält einen Termin und die Monetarisierung wird langsam klarer

Aktuell geht Pokémon Champions etwas in der Enthüllung der 10. Generation und dem Pokopia-Hype unter, es erscheint jedoch bereits im April für die Nintendo Switch. Heute haben Nintendo und The Pokémon Company den Termin konkretisiert.

Demnach erscheint „Champions“ am 8. April zuerst für Nintendo Switch. „Kämpfe mit Mega-entwickelten Pokémon, die über neu entdeckte Fähigkeiten verfügen, gegen Trainer aus aller Welt“, heißt es. Die heutige Pressemeldung und ein neuer Trailer halten weitere Details bereit.

In Pokémon Champions bestreitet ihr Pokémon-Kämpfe auf vertrauten Grundlagen wie Pokémon-Typen, Fähigkeiten und Attacken. Versprochen wird ein „vielseitiges Erlebnis mit unzähligen Kampfstrategien bietet – ganz so, wie es Spieler kennen und lieben.“

Pokémon Champions werden Fans dabei auch mit Pokémon HOME verknüpfen können, wie wir schon seit Wochen wissen. Dadurch können „sich Spieler mit bestimmten Pokémon aus vorigen Spielen der Pokémon-Reihe sowie Pokémon GO zusammenschließen“, heißt es.

„Zu den Pokémon, die in Pokémon Champions erscheinen, zählen auch Mega-Meganie, Mega-Flambirex und Mega-Impergator, die erstmals in Pokémon-Legenden: Z-A entdeckt wurden. Nach ihrer Mega-Entwicklung werden manche dieser Pokémon in Pokémon Champions über noch nie zuvor gesehene Fähigkeiten verfügen.

Wie wird Pokémon Champions monetarisiert?

Ganz offiziell ist inzwischen: „Dieses Spiel ist kostenlos herunterladbar“, wie auch die offizielle Website im Kleingedruckten erklärt. Wo ein Spiel „kostenlos“ herunterladbar ist, lauert meistens eine andersartige Monetarisierung.

Wie inzwischen häufig, wird es zum Launch ein kostenpflichtiges „Starterpaket“ geben. „Dieses Bundle enthält das Spiel selbst sowie einige spielinterne Vorteile wie mehr Platz für Pokémon in deiner Box, eine zusätzliche Kampfmusik und mehr“, konkretisiert man heute. Aus Japan wissen wir, dass das Starterpaket 980 Yen kostet. Das europäische Äquivalent sind etwa 4,99 Euro.

Außerdem sind „optionale spielinterne Items“ zum Kauf erhältlich. Serebii berichtet von einem Battle-Pass für 1.400 Yen pro Season (etwa 7,60 Euro) und einem kostenpflichtigen Monats- oder Jahresabo von 700 Yen (3,80 Euro) respektive 7.000 Yen (38,00 Euro) – die europäischen Preise bleiben abzuwarten. Die Abos sollen Berichten zufolge noch mehr Platz für Pokémon bieten.

Pokémon Champions erscheint am 8. April zuerst für Nintendo Switch. „Switch 2“-Fans dürfen auf ein kostenloses Update vertrauen, „das es ihnen erlaubt, die Action in verbesserter Grafik zu erleben.“ Darüber hinaus folgt eine Mobile-Version. Dann wird es auch plattformübergreifendes Spielen geben.

Der neue Overview-Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works