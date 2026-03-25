McDonald’s erweitert „Mario Galaxy“-Aktion um Spezial-Menü und goldene Sammlermünzen

Die Happy-Meal-Aktion war offenbar noch nicht genug. Erst heute wurde bestätigt, dass die bereits aus anderen Ländern bekannte Happy-Meal-Aktion zum kommenden Super Mario Galaxy Film auch nach Deutschland kommt.

Doch damit scheint die Kooperation zwischen McDonald’s und Nintendo noch längst nicht abgeschlossen zu sein. Neben den Spielzeugen im Happy Meal gibt es jetzt auch ein spezielles Menü zum Film, neue Snacks – und sogar Sammelmünzen für Fans.

Spezialmenü, Snacks und sammelbare Münzen

Unter dem Namen „Mario Meal“ bringt McDonald’s ein exklusives Menü, das ganz im Zeichen des neuen Films steht. Fans können sich dabei entweder für ein Menü mit Big Mac oder 6 Chicken McNuggets entscheiden – kombiniert mit den neuen Power-Up-Saucen, die sogar schon, man mag kaum glauben, bei eBay angeboten werden.

Das sogenannte Dip-Set umfasst drei spezielle Saucen: eine Pilzsauce, eine Jalapeño-Sauce sowie eine Joghurt-Zitronen-Sauce. Dazu gesellen sich weitere Snacks wie die „5 Sterne Snackers“. Zum Dessert gibt es dann noch einen neuen McFlurry und einen blauen Milchshake.

Das Menü im Visual:

Besonderes Interessant für SammlerInnen sind außerdem die vier verschiedene goldene Münzen, die dem Menü beiliegen können. Mit etwas Glück lässt sich sogar eine seltene rote Münze ergattern. Diese dient gleichzeitig als Gewinnchance für eine Familienreise zum Universal Orlando Resort.

Die Aktion läuft vom 25. März bis zum 28. April 2026 und ist über die McDonald’s-App in teilnehmenden Restaurants verfügbar. Und es gibt sogar einen Trailer zur Aktion, den ihr nachfolgend seht.

Der Trailer:

Bildmaterial: McDonald’s