Es ist offiziell: Sony kündigt drastische Preiserhöhung für die PS5 in Europa an

Update: Sony hat die Preiserhöhung nur wenige Stunden später bestätigt. Tatsächlich kostet die PS5 zum 2. April in Europa stolze 659,99 Euro. Die Digital Edition gibt’s dann für 599,99 Euro und die PS5 Pro kostet gar 899,99 Euro.

Bei Amazon bekommt ihr die PS5 Pro* zur Stunde noch für aktuell sogar rabattierte 709,00 Euro. Wohl nicht mehr lange. Vice President für Global Marketing, Isabelle Tomatis, führt den „anhaltenden Drucks auf die globale Wirtschaftslage“ ins Feld. Man redet gar nicht lange um den heißen Brei.

„Wir wissen, dass Preisänderungen Auswirkungen auf unsere Community haben, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können“, so Tomatis.

Originalartikel: Die PlayStation 5 könnte in Europa erneut teurer werden. Der französische Insider GyoJvfr behauptet, dass es offenbar „drastische“ Preiserhöhungen geben wird, die in Kürze angekündigt werden sollen.

Die Quelle nennt auch mögliche neue Preise: Demnach soll die PlayStation 5 Slim fortan für 649,99 Euro verkauft werden und für die PlayStation 5 Pro würden 899,99 Euro fällig. Eine Preissteigerung von jeweils 100 Euro. Auch PlayStation Portal soll mit 249,99 Euro teurer werden.

Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts – die Angaben basieren ausschließlich auf Insider-Informationen und sollten entsprechend mit Vorsicht betrachtet werden. GyoJvfr könnte seine Informationen aus dem Handel beziehen.

Sollten sich die Zahlen bewahrheiten, wäre es bereits die zweite Preiserhöhung innerhalb kurzer Zeit. Im vergangenen Jahr hatte Sony die Preise mit wirtschaftlichen Faktoren wie Inflation und Wechselkursschwankungen begründet.

Auch andere Hersteller sind von ähnlichen Entwicklungen betroffen. Die Xbox Series X wurde in der Vergangenheit teurer, während zuletzt verstärkt Angebote genutzt wurden, um die Nachfrage anzukurbeln.

Die Nintendo Switch 2 blieb bisher von Preisanpassungen verschont, auch wenn steigende Produktionskosten langfristig auch hier eine Rolle spielen könnten.

via PlayStation Blog, The Gamer, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment