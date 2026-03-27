Es ist offiziell: Sony kündigt drastische Preiserhöhung für die PS5 in Europa an

Update: Sony hat die Preiserhöhung nur wenige Stunden später bestätigt. Tatsächlich kostet die PS5 zum 2. April in Europa stolze 659,99 Euro. Die Digital Edition gibt’s dann für 599,99 Euro und die PS5 Pro kostet gar 899,99 Euro.
Bei Amazon bekommt ihr die PS5 Pro* zur Stunde noch für aktuell sogar rabattierte 709,00 Euro. Wohl nicht mehr lange. Vice President für Global Marketing, Isabelle Tomatis, führt den „anhaltenden Drucks auf die globale Wirtschaftslage“ ins Feld. Man redet gar nicht lange um den heißen Brei.
„Wir wissen, dass Preisänderungen Auswirkungen auf unsere Community haben, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können“, so Tomatis.
Originalartikel: Die PlayStation 5 könnte in Europa erneut teurer werden. Der französische Insider GyoJvfr behauptet, dass es offenbar „drastische“ Preiserhöhungen geben wird, die in Kürze angekündigt werden sollen.
Die Quelle nennt auch mögliche neue Preise: Demnach soll die PlayStation 5 Slim fortan für 649,99 Euro verkauft werden und für die PlayStation 5 Pro würden 899,99 Euro fällig. Eine Preissteigerung von jeweils 100 Euro. Auch PlayStation Portal soll mit 249,99 Euro teurer werden.
Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts – die Angaben basieren ausschließlich auf Insider-Informationen und sollten entsprechend mit Vorsicht betrachtet werden. GyoJvfr könnte seine Informationen aus dem Handel beziehen.
Sollten sich die Zahlen bewahrheiten, wäre es bereits die zweite Preiserhöhung innerhalb kurzer Zeit. Im vergangenen Jahr hatte Sony die Preise mit wirtschaftlichen Faktoren wie Inflation und Wechselkursschwankungen begründet.
Auch andere Hersteller sind von ähnlichen Entwicklungen betroffen. Die Xbox Series X wurde in der Vergangenheit teurer, während zuletzt verstärkt Angebote genutzt wurden, um die Nachfrage anzukurbeln.
Die Nintendo Switch 2 blieb bisher von Preisanpassungen verschont, auch wenn steigende Produktionskosten langfristig auch hier eine Rolle spielen könnten.
via PlayStation Blog, The Gamer, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
14 Kommentare
Joa... dann halt weiterhin erstmal keine PS5 für mich. Klar, könnte mir jetzt noch schnell eine holen aber ich hab den Monat schon genug Kohle verbrannt und vermisse sie bisher eh noch nicht.
War bei mir tatsächlich auch so. Playstation und Xbox hatten ja schon gezeigt, dass man heutzutage nicht mehr darauf hoffen braucht eine Konsole im Laufe des Zyklus günstiger zu bekommen und bei Nintendo wirds nicht anders laufen.
Komplett verrückt für antike Hardware noch so viel Kohle zu verlangen. Und da muss man sich auch nicht viel schön reden, die Pro ist aktuell ja kaum besser als ein Mittelklasse Rechner. Und dann Preiserhöhungen von rund 100 Euro für die Geräte ist natürlich wild. Aber fast schon überraschend, wie lange Sony bisher drum herum kam, denn das ist die Preiserhöhung, die Microsoft bei Xbox vor einiger Zeit vorgenommen hat und die Xbox damit noch unattraktiver machte. Insofern war es der erwartete Schritt von Sony, irgendwann halt nachzuziehen. Ich hatte mir ja vergangenes Jahr die Slim geholt und das Kreuzfahrtschiff dann verkauft und für 60 Euro das Laufwerk nach der Preisreduzierung zugelegt (da war noch ein Gutschein bei, deswegen 60 Euro). Das hatte alles zusammen 420 Euro gekostet. Das war der Moment, wo ich für mich aber bereits beschlossen hatte, dass mir die Pro mit ihrem aktuellen Preis deutlich zu teuer war, sie mir anzuschaffen.
Natürlich wird Nintendo mit der Switch 2 folgen. Könnte mir vorstellen, dass die Preiserhöhung die USA zuerst treffen könnte, weil man dort seine Ziele verfehlt und irgendwie die Verluste wieder glattbügeln muss. Aber Europa wird auch noch dran kommen.
Absolut verrückte Zeiten, in denen wir leben. Dass Konsolen schon lange nicht mehr billig werden, ist klar, aber sie werden halt immer teurer. Gesund ist das für den Wettbewerb natürlich nicht. Dass das massive Auswirkungen auf kommende Geräte haben wird ist klar. Microsoft möchte nichts verschieben, also wird die neue Xbox vermutlich zu einem absoluten Premiumpreis erscheinen. Valve hat die Steam Machine auf unbestimmte Zeit verschoben und laut aktuellen Gerüchten soll Sony den Release der PS6 intern auf 2028/29 verschoben haben. Das ist für die Videospielindustrie eine waschechte Krise.
Macht es mir wenigsten einfacher nicht bei der PS5Pro schwach zu werden . Ich werde jedenfalls jetzt schon mal für die Ps6 sparen, das ding wird sicherlich 800 oder 900 € kosten. Danke an die Politik und Ki das sie mein lieblings hobby immer unerscwhinglicher machen, ich hoffe die kommen alle in die Hölle.
Nur das Mittelklasse Rechner mittlerweile auch mindesten 1500+€ kosten. Der Hardwaremarkt ist einfach am arsch, was ja Nvidia und co freut da sie damit ihre blöden Streaming Service verkaufen können. Wenn sich nämlich niemand mehr die Hardware leisten kann profitieren sie man meisten.
Gut für alle, die schon vorher zugegriffen haben. Unschön für all jene, die noch liebäugeln. Denke auch, dass der Handel hier die Preise zu bestimmten Zeiten deutlich reduzieren wird, aber da werden manche sicherlich zwei mal überlegen, ob sie sich jetzt noch eine PS5 zulegen sollen.
Dito. Gab bei PS5 so wenig exklusives, dass ich die Titel später bei der PS6 (Slim) nachhole. Da spar ich lieber auf die nächste Generation.