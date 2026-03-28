Neuer „Silent Hill“-DLC soll euch einen „Hauch des vergänglichen Mysteriums“ erleben lassen

Koei Tecmo und Konami haben die unlängst angekündigte Horror-Kollaboration zu Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake an den Start gebracht. Der neue DLC zu Silent Hill f ist jetzt kostenlos erhältlich.
Um das zu feiern, gibt es beide Spiele ab sofort auch in einem Steam-Bundle mit 10 Prozent Rabatt. Fans, die bereits eins der Spiele besitzen, können das andere zum vergünstigten Preis erwerben.
„Dieser kostenlose Zusatzinhalt bietet die kultige Matrosen-Schuluniform und Fuchsmaske von Shimizu Hinako aus Silent Hill f. Die Matrosen-Schuluniform kann von Mio getragen werden und die Fuchsmaske sowohl von Mio als auch Mayu“, heißt es. Die Inhalte „laden die Fans ein, beim Spielen […] einen Hauch des vergänglichen Mysteriums von Silent Hill f zu erleben.“
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ist ein vollständiges Remake des zweiten Spiels der Reihe, die einst als Project Zero in Europa bekannt geworden ist. Wir hatten in unseren Test resümiert, dass das Remake gelungen ist, aber leider ausgerechnet die Neuerungen nervig sind. Koei Tecmo hat inzwischen teilweise nachgebessert.
„Im Spiel folgen die Spieler den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, wie diese sich, geleitet von einem roten Schmetterling, in ein geheimnisvolles Dorf wagen. Im Dorf Minakami, einem Ort endloser Nacht, wird Mio von ihrer Schwester getrennt und muss sie suchen, damit sie entkommen können. Ihre einzige Waffe ist die Camera Obscura – ein Gerät, das das Unmögliche einfängt und Nachtmahre versiegelt, die in der Dunkelheit lauern.“
Ein Visual zum DLC:
Der Trailer zum DLC:
Bildmaterial: Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Koei Tecmo, Team Ninja
1 Kommentar
Grundsätzlich finde ich die Idee cool und ist ne schöne Sache, zwei völlig verschiedene Franchises zu bewerben, was vielleicht damals ausgeschlossen gewesen wäre, dass zwei unterschiedliche Publisher hier gemeinsame Sache machen. Aber, wie schon mal erwähnt, stilistisch sind die Spiele sich ähnlich, auch wenn es eher rein ästhetischer Natur ist und beide Spiele einen komplett anderen Horror zeigen.
Aber was viel wichtiger ist: Wann fixt Koei Tecmo das FF2 Remake denn mal auf Konsole? Nach einer Stunde habe ich meinen Durchgang nun für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Einfach mal um das ganze zu veranschaulichen: Das Spiel läuft mit nur einem einzigen Grafikmodus auf der PS5 Pro mit locked 30 FPS, die in den Kämpfen nicht einmal gehalten werden können. Auf Base PS5, man hat mich schon im Thread vermutlich jammern hören, sieht das ganze nochmal schlimmer aus weil das Spiel nahezu konstant unter 30 FPS läuft. Die Switch 2 Version läuft noch schlechter, bekam zumindest aber nun mal einen Patch.
Ist mir ein absolutes Rätsel, wie man ein Spiel in so einem schlecht optimierten Zustand veröffentlichen kann. Die kostenlosen Cosmetics würde ich feiern, wenn das Remake ein rundes Gesamtpaket wäre. Es sieht hübsch aus, da gibt es nichts und spielt sich für ein FF sogar relativ gut. Aber aktuell ist es die Version des Spiels, die ich am wenigsten empfehlen würde. Zumindest so lange, bis Koei Tecmo und Team Ninja sich vielleicht mal dazu entscheiden, das Spiel vernünftig zu optimieren.