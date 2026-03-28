Neuer „Silent Hill“-DLC soll euch einen „Hauch des vergänglichen Mysteriums“ erleben lassen

Koei Tecmo und Konami haben die unlängst angekündigte Horror-Kollaboration zu Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake an den Start gebracht. Der neue DLC zu Silent Hill f ist jetzt kostenlos erhältlich.

Um das zu feiern, gibt es beide Spiele ab sofort auch in einem Steam-Bundle mit 10 Prozent Rabatt. Fans, die bereits eins der Spiele besitzen, können das andere zum vergünstigten Preis erwerben.

„Dieser kostenlose Zusatzinhalt bietet die kultige Matrosen-Schuluniform und Fuchsmaske von Shimizu Hinako aus Silent Hill f. Die Matrosen-Schuluniform kann von Mio getragen werden und die Fuchsmaske sowohl von Mio als auch Mayu“, heißt es. Die Inhalte „laden die Fans ein, beim Spielen […] einen Hauch des vergänglichen Mysteriums von Silent Hill f zu erleben.“

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ist ein vollständiges Remake des zweiten Spiels der Reihe, die einst als Project Zero in Europa bekannt geworden ist. Wir hatten in unseren Test resümiert, dass das Remake gelungen ist, aber leider ausgerechnet die Neuerungen nervig sind. Koei Tecmo hat inzwischen teilweise nachgebessert.

„Im Spiel folgen die Spieler den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, wie diese sich, geleitet von einem roten Schmetterling, in ein geheimnisvolles Dorf wagen. Im Dorf Minakami, einem Ort endloser Nacht, wird Mio von ihrer Schwester getrennt und muss sie suchen, damit sie entkommen können. Ihre einzige Waffe ist die Camera Obscura – ein Gerät, das das Unmögliche einfängt und Nachtmahre versiegelt, die in der Dunkelheit lauern.“

Ein Visual zum DLC:

Der Trailer zum DLC:

Bildmaterial: Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Koei Tecmo, Team Ninja