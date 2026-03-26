Let’s rock and roll: Fox McCloud aus „Star Fox“ ist für den Super Mario Galaxy Film bestätigt

Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, nun ist es endgültig bestätigt: Fox McCloud, der Held aus der Star Fox-Reihe, wird im kommenden „Super Mario Galaxy“-Film auftreten.
Immer wieder gab es Hinweise darauf, dass der Pilot der Star-Fox-Truppe eine Rolle im Film spielen könnte. Zuletzt sorgte sogar eine Einstufung des britischen Altersfreigabe-Dienstes „British Board of Film Classification“ für entsprechende Spekulationen.
Jetzt gibt es Gewissheit. In den sozialen Netzwerken wurde ein offizielles Poster zu Fox McCloud veröffentlicht, das seine Teilnahme am Film bestätigt.
Welche Rolle spielt Fox im Film?
Noch ist unklar, wie groß die Rolle des beliebten Nintendo-Charakters tatsächlich ausfallen wird. Dass Fox allerdings ein eigenes Poster erhalten hat, deutet darauf hin, dass sein Auftritt mehr sein könnte als nur ein kurzer Cameo.
Neben ihm sollen auch weitere Nintendo-Figuren im Film auftauchen, wenn auch wohl eher in kleineren Gastauftritten. Bereits zuvor wurden R.O.B. sowie die Pikmin bestätigt. Auch Wario, Marios ewiger Rivale, wird weiterhin als möglicher Charakter gehandelt.
Wie genau Fox McCloud in die Handlung eingebunden wird, bleibt vorerst offen. Ganz abwegig ist das Zusammentreffen der Welten allerdings nicht: Schließlich spielt die „Star Fox“-Reihe im Weltraum – genau dort also, wo auch der „Super Mario Galaxy“-Film angesiedelt ist.
Der Super Mario Galaxy Film startet am 1. April 2026 in den Kinos. Ob sich daraus tatsächlich ein größeres Nintendo-Filmuniversum entwickeln könnte, dürfte spätestens nach dem Kinostart klarer werden.
Im Rahmen des Films wurde übrigens auch eine Kooperation mit McDonald’s bekannt gegeben: In den Happy Meals gibt es nun Schlüsselanhänger zum Film und zusätzlich ein neues Menü mit goldenen Sammlermünzen.
Was haltet ihr von der Entscheidung, auch fremde Reihen und Charaktere abseits von Mario in den Film zu packen?
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment
7 Kommentare
Hättet ihr das denn nicht selbst irgendwie spoilerfrei in der Übersicht posten können? So seid ihr doch gar nicht besser.
Nintendo hat das Filmposter auf den sozialen Kanälen und weiß der Gott wo geteilt. Und das Internet ist auch schon voll davon. Das ist jetzt nicht so, als würden wir eine NDA brechen. Das ist kein Spoiler. Wer sich auf Videospielwebsites herumtreibt, bekommt ggf. Videospielnews mit (in dem Fall ... na gut: Filmnews).
Während man auf brandneue Spiele aus diesen Reihen weiterhin warten muss (neues 3D-Mario, bei Star Fox ja vielleicht für immer), haut man stattdessen alles in den Mario Galaxy Film. Einige Tage vor Kinostart feuert man den PR-Ofen halt nochmal an, damit auch wirklich so gar nichts schief geht.
Die Sache mit Fox kursierte nun schon einige Zeit durch's Netz durch das bereits in der News erwähnte BBFC Rating-Summary. Insofern war das keine wirkliche Überraschung mehr, es sei denn, man versucht wirklich alles um den Film herum auszublenden.
Dennoch sehe ich das nicht kritisch, sondern, leider dann auch, als nötigen Schritt um Leaks so gut wie möglich zu entgehen. Capcom hat es ja nun schmerzlich selbst mit RE9 erleben dürfen, über Monate pure Geheimhaltung aufzubauen, nur um mit anzusehen, wie 2 Wochen vor Release Early-Copies ausgeliefert wurden. Je mehr du selbst an Infos zurückhältst, desto größer ist die Gefahr, dass Leaker so etwas übernehmen. Fütter die Leute mit kleinen Häppchen, ist der Hunger zumindest immer wieder ein bisschen gestillt.
Wie schon öfters gesagt, Nintendo pokert hier sehr hoch, was den Film angeht, besonders, wenn man sich halt die Zahlen der Switch 2 ansieht und man die Produktion zurückschraubt, zumindest in den USA. Dafür kann man nicht zu 100% den Mario Galaxy Film verantwortlich machen, aber klar ist auch, dass fast der gesamte Firmenfokus derzeit auf diesen Film liegt. Das ging ja soweit, dass bei einem Treffen mit den Aktionären teilweise nicht einmal auf Fragen rund um die Videospiel-IP's eingegangen wurde und man immer wieder betonte, dass der Film aktuell den Hauptfokus hat und man sich zum weiteren Verlauf des jetzt kommenden Geschäftsjahres noch nicht äußern möchte.
Die Fallhöhe ist auch enorm. Der Vorgänger hat weltweit über eine Milliarde Dollar eingenommen. Das Sequel ist verpflichtet, die gleiche Summe einzuspielen und gerne würden die Verantwortlichen wohl auch ein wenig mehr sehen. Ich bin mir sicher, mit einem brandneuem Mario für Switch 2 und keinen aufgewärmten Super Mario Bros. Wonder Aufguss (und somit ein positives Switch 2 Momentum) hätte man sicherlich einen noch deutlich größeren Mario-Hype erschaffen können. Aktuell geht man hier wie Sega mit den Sonic Filmen ohne wirklich großes Multimedia-Polster ans Box Office. Man darf sich also ernsthaft fragen, was derzeit bei Nintendo so los ist.
Das Fox bei ist, ist natürlich ziemlich cool. Aber, dass man die Überraschung jetzt so kurz vorm Start noch verraten hat, ist furchtbar schade. Gerade DAS wäre doch DIE Überraschung gewesen, über die die Leute hinterher gesprochen hätten.
Aus PR Sicht war das jetzt echt kein kluger Move denke ich.
Ich meine letzten Endes wird es dem Erfolg keinen Abbruch bringen. Aber ich bin überzeugt davon, dass man NOCH mehr Aufmerksamkeit hätte generieren können, wenn man es bei einer Überraschung gelassen hätte und das Poster eben paar Tage nach dem Start gepostet hätte.
Perfekt wäre es natürlich gar, wenn man dann auch noch in einer Direct ein neues Star Fox angekündigt hätte.
So verzichtet man auf den großen Überraschungseffekt, nur um vielleicht kurzfristig noch ein, zwei Leute mehr ins Kino zu bewegen, die für Fox reingehen.
Klingt nachm schlechten Deal für mich, zumal der Film in einer Größenordnung stattfinden wird, wo die paar Leute mehr wirklich keinen Unterschied machen werden 😅 Dafür auch noch die Vorfreude einiger, die sich eben genau das auch gerade herausfinden wollten, zu schmälern... Naja... schade aber gut.^^
Vielleicht etwas überspitzt ...
Genau so stelle ich mir das nächste Woche im Kino für mich vor ...
War beim ersten Film exakt gleich.