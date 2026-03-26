Let’s rock and roll: Fox McCloud aus „Star Fox“ ist für den Super Mario Galaxy Film bestätigt

Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, nun ist es endgültig bestätigt: Fox McCloud, der Held aus der Star Fox-Reihe, wird im kommenden „Super Mario Galaxy“-Film auftreten.

Immer wieder gab es Hinweise darauf, dass der Pilot der Star-Fox-Truppe eine Rolle im Film spielen könnte. Zuletzt sorgte sogar eine Einstufung des britischen Altersfreigabe-Dienstes „British Board of Film Classification“ für entsprechende Spekulationen.

Jetzt gibt es Gewissheit. In den sozialen Netzwerken wurde ein offizielles Poster zu Fox McCloud veröffentlicht, das seine Teilnahme am Film bestätigt.

Welche Rolle spielt Fox im Film?

Noch ist unklar, wie groß die Rolle des beliebten Nintendo-Charakters tatsächlich ausfallen wird. Dass Fox allerdings ein eigenes Poster erhalten hat, deutet darauf hin, dass sein Auftritt mehr sein könnte als nur ein kurzer Cameo.

Neben ihm sollen auch weitere Nintendo-Figuren im Film auftauchen, wenn auch wohl eher in kleineren Gastauftritten. Bereits zuvor wurden R.O.B. sowie die Pikmin bestätigt. Auch Wario, Marios ewiger Rivale, wird weiterhin als möglicher Charakter gehandelt.

Wie genau Fox McCloud in die Handlung eingebunden wird, bleibt vorerst offen. Ganz abwegig ist das Zusammentreffen der Welten allerdings nicht: Schließlich spielt die „Star Fox“-Reihe im Weltraum – genau dort also, wo auch der „Super Mario Galaxy“-Film angesiedelt ist.

Der Super Mario Galaxy Film startet am 1. April 2026 in den Kinos. Ob sich daraus tatsächlich ein größeres Nintendo-Filmuniversum entwickeln könnte, dürfte spätestens nach dem Kinostart klarer werden.

Im Rahmen des Films wurde übrigens auch eine Kooperation mit McDonald’s bekannt gegeben: In den Happy Meals gibt es nun Schlüsselanhänger zum Film und zusätzlich ein neues Menü mit goldenen Sammlermünzen.

Was haltet ihr von der Entscheidung, auch fremde Reihen und Charaktere abseits von Mario in den Film zu packen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment