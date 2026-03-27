Wuthering Waves erscheint im Sommer für Xbox und mit exklusiven Boni im Game Pass

Im Juli 2026 wird Wuthering Waves für Xbox Series sowie Xbox auf PCs erscheinen und direkt zur Veröffentlichung mit exklusiven Boni im Xbox Game Pass verfügbar sein. Das kündigten die Beteiligten im Rahmen der Xbox Partner Preview an.

Das Action-Abenteuer entführt euch in eine weitläufige, stilisierte Welt, die voller Geheimnisse, Kämpfen und Erkundungen steckt. Spieler erwarten dynamische Gefechte, abwechslungsreiche Missionen und eine fortlaufende Story, die durch verschiedene Regionen und Schauplätze führt.

Zusätzlich unterstützt Wuthering Waves auch Xbox Play Anywhere, wodurch ihr nahtlos zwischen Konsole und PC wechseln könnt. Die Synchronisierung von Fortschritten, Erfolgen und Spielständen erfolgt automatisch.

Interessierte können das Spiel bereits jetzt auf ihre Wunschliste setzen und sich auf eine Veröffentlichung im Sommer 2026 vorbereiten. Das kostenlos spielbare Open-World-Action-RPG ging im Mai 2024 für Mobilgeräte an den Start und erschien im Januar 2025 für PS5. Eine Steam-Version ist seit April 2025 ebenfalls erhältlich.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games