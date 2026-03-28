Neu spielbar: Eustace folgt Beatrix in Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Cygames hat einen neuen Trailer zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok veröffentlicht. Das Video enthüllt die Integration von Eustace als zusätzliche Spielfigur des Action-RPGs, das am 9. Juli sein Debüt für Nintendo Switch 2 feiert. Alle neuen Inhalte erscheinen auch für PlayStation und Steam.

„Mit Eustace tritt ein wahrer Elite-Schütze der Gesellschaft und Vertragspartner der Siegelwaffe Flamek Thunder erneut in den Dienst – ein furchtloser und treffsicherer Schütze, der über außergewöhnliche Kampffähigkeiten verfügt“, führt Cygames ein.

Und weiter: „Nichts ist ihm wertvoller als sein Gewehr und die Kunst, seine Ziele präzise zu treffen, um jedem Unhold, der es wagt, Chaos zu stiften, den Todesstoß zu versetzen. Eustace ist effizient, wortkarg und sehnt sich nach einem Leben in einer Welt voller Frieden und Ruhe.“

Eustace folgt Beatrix, die ebenfalls neu spielbar sein wird. Die neuen „Endless Ragnarok“-Inhalte bestehen darüber hinaus aus neuen Koop-Quest-Stufen, zusätzlichen Bossen, einem neuen Solo-Modus und mehr. Neben Crossplay wird es auf Nintendo Switch 2 außerdem einen lokalen, drahtlosen Mehrspielermodus zwischen Konsolen geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames