Schwach gestartet: Das neueste „Monster Hunter“-Spiel enttäuscht ausgerechnet in Japan

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 9. bis zum 15. März 2026 liegen vor. Eine Woche nach der Veröffentlichung von Pokémon Pokopia haben es die Neueinsteiger Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und Fatal Frame II Remake schwer.

Pokopia kann weitere 117.029 Einheiten absetzen, wohlgemerkt nur im Handel und mit der „Game Key Card“-Fassung. Das bedeutet Platz eins. Da kommt Monster Hunter Stories 3 auch über alle Plattformen hinweg kumuliert nicht heran: 54.906 Einheiten sind es geworden. Gut 37.000 davon entfallen auf die „Switch 2“-Version, die dann auch Zweitplatzierter in den Charts wird.

Während Monster Hunter Stories 3 gute Noten bekam und im Westen vermehrt Fans finden dürfte, enttäuscht diese Performance in Japan allerdings. Sicherlich inzwischen zu verschmerzen für Capcom – Japan ist schon lange nicht mehr der alles und allein entscheidende Markt für Monster Hunter.

Stories 3 ist jedenfalls das am schwächsten gestartete Spin-off der Serie. Twisted Reflection erzielte auf Switch und PS5 nicht einmal die Hälfte der First-Week-Sales des Vorgängers, der nur für Switch erschienen ist. Game Data Library vermutet, dass auch die sicherlich gestiegenen Digitalverkäufe das nicht ausgleichen können.

Das Fatal Frame II Remake war mit kumuliert etwa 18.500 Einheiten der zweitbeste Neueinsteiger der Woche. In den Hardware-Charts dominiert wenig überraschend weiterhin die Switch 2. Fast 97.000 verkaufte Geräte bedeuten zwar einen deutlichen Drop im Vergleich zur Pokopia-Woche (127.000) – aber das ist natürlich dennoch ein starkes Niveau.

Von der PS5 kann man das nicht behaupten, auch nicht nach Veröffentlichungen wie Resident Evil Requiem oder jetzt Monster Hunter Stories 3. Eventuell sorgt ein weiteres subventioniertes PS5-Bundle für Zuwächse. Im April erscheint eine weitere Japan-only PS5 mit zwei Controllern für 65.000 Yen.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC 03/05/26) – 117.029 (658.400)

[SW2] Monster Hunter Stories 3 (Capcom, 03/13/26) – 37.718 (New)

[PS5] Monster Hunter Stories 3 (Capcom, 03/13/26) – 17.188 (New)

[PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 12.787 (191.619)

[PS5] FATAL FRAME II REMAKE (Koei Tecmo, 03/12/26) – 12.115 (New)

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 8.280 (2.865.062)

[SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 7.311 (83.142)

[SW2] FATAL FRAME II REMAKE (Koei Tecmo, 03/12/26) – 6.436 (New)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 5.038 (8.402.335)

[SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 4.535 (88.130)

Hardware-Charts:

Switch 2 – 96.950 (4.804.273)

PS5 Digital – 8.014 (1.215.775)

Switch OLED – 7.813 (9.501.877)

Switch – 7.314 (20.256.142)

Switch Lite – 4.814 (6.889.681)

PlayStation 5 – 2.554 (5.904.185)

PS5 Pro – 2.318 (333.515)

Xbox Series X – 134 (325.343)

Xbox Series S – 85 (341.370)

Xbox X Digital – 77 (28.642)

PlayStation 4 – 26 (7.930.391)

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom