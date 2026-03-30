Das vierte Inhaltsupdate zum neuen „Inazuma Eleven“ soll euch noch länger begeistern

Das neue Inazuma Eleven „kann Fans für Monate bei der Stange halten“, so haben wir erst vor ein paar Wochen geurteilt. Der neue DLC „The Rising Bond“ war da noch gar nicht inbegriffen und wird diese Zeit nun möglicherweise noch verlängern.

Wie Level-5 bekannt gibt, erscheint der DLC zu Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße am 31. März 2026 für alle Plattformen. Es handelt sich um das vierte große Inhaltsupdate zum Spiel.

In der Ankündigung heißt es: „Während Sonny Wright (Asuto Inamori) und seine Freunde sich ihren Weg durch die Football Frontier International bahnen, stehen ihnen nacheinander mächtige Gegner aus aller Welt gegenüber. Und da der finale Showdown immer näher rückt, begibt sich Vic auf den Weg der Prüfungen …!“

Inazuma Eleven: Victory Road ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich. Bislang hat sich das neue „Inazuma Eleven“ weltweit 800.000 Mal verkauft. Unterdessen arbeitet Level-5 schon an einem Sequel.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5