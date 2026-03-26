Tomodachi Life: Neuer Mega-Trailer zeigt das verrückte Insel-Leben auf der Switch

Nintendo hat gestern gleich zwei Überraschungen rund um Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden parat gehabt. Neben einem neuen Übersichtstrailer in Überlänge wurde auch direkt eine Demo-Version veröffentlicht, die einen ersten Blick auf das Insel-Leben erlaubt. Der Titel erscheint am 16. April sowohl für die Nintendo Switch als auch für die „Switch 2“.

Deine eigene Insel voller Miis

Wie gewohnt dreht sich in Tomodachi Life alles um die eigenwilligen Bewohner – die Miis. Als Inselchef bzw. -chefin liegt es an euch, dafür zu sorgen, dass eure Bewohner ein möglichst erfülltes Leben führen. Am Anfang steht natürlich die Erstellung der eigenen Miis.

Dafür gibt es zwei Wege: Entweder ihr lasst euch durch ein Frage-System Schritt für Schritt zu einem passenden Charakter führen oder ihr gestaltet euren Mii komplett selbst. Besonders interessant ist dabei die sogenannte „Schminke-Funktion“, mit der sich Figuren deutlich detaillierter bearbeiten lassen – vorausgesetzt, man bringt etwas künstlerisches Talent mit.

Wünsche erfüllen und Beziehungen knüpfen

Im Alltag kümmert ihr euch um die Bedürfnisse eurer Bewohner. Haben eure Miis Hunger, suchen sie neue Freunde oder brauchen sie Hilfe bei einem Anliegen, liegt es an euch, darauf zu reagieren. Je mehr Bewohner auf eurer Insel leben, desto weiter entwickelt sich auch die Umgebung – inklusive neuer Einrichtungen und Möglichkeiten.

Ein zentraler Bestandteil bleibt außerdem das Zusammenführen der Miis. Durch Begegnungen können Freundschaften entstehen, aus denen sich vielleicht sogar mehr entwickelt. Gleichzeitig legt das neue Spiel einen stärkeren Fokus auf Gestaltungsmöglichkeiten: Eure Insel lässt sich deutlich freier anpassen und nach euren eigenen Vorstellungen dekorieren.

Wer noch tiefer einsteigen möchte, findet weitere Details in unserer Preview. Den kompletten Übersichtstrailer könnt ihr euch weiter unten ansehen. Was sagt ihr zum neuen Tomodachi Life? Werdet ihr die Demo ausprobieren oder wartet ihr auf das Spiel?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo