Blue Reflection Quartet bringt die Serie mit bisher Japan-exklusiven Inhalten in den Westen

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben Blue Reflection Quartet angekündigt, eine Sammlung der „Blue Reflection“-Reihe, die auch im Westen schon am 30. Juli für PlayStation 5, Switch 2, Switch und PCs (Steam) erscheinen wird. Die Sammlung enthält alle vier „Blue Reflection“-Projekte, ergänzt um neue Features und „Quality of Life“-Verbesserungen.

Neben den Neuauflagen der ersten beiden Spiele Blue Reflection und Blue Reflection: Second Light dürfte das Highlight für Fans eine Konsolen-Portierung des bisher Japan-exklusiven PC- und Mobile-Games Blue Reflection: Sun sein. Außerdem gibt es eine „Zusammenfassung“ der 24-teiligen Anime-Serie Blue Reflection: Ray.

Während Blue Reflection Quartet im Westen nur digital erscheint und gibt es in Japan auch eine physische Version für Switch und PS5 und sogar eine Premium Box und Special Collection Box. Die Neuauflagen der ersten beiden Spiele profitieren von einem HD-Upgrade, Auto-Save und schnellerer Bewegungsgeschwindigkeit.

Blue Reflection Quartet wird außerdem eine „Referenz“-Datenbank bieten, die es Fans ermöglichen soll, „ihr Verständnis der Welt von Blue Reflection zu vertiefen“, ebenso wie die obligatorische Galerie mit Illustrationen von Mel Kishida. Die westliche Fassung bietet englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Die RPG-Reihe beleuchtet die innigen Bindungen zwischen Schülerinnen, während sie sich in ihrem schulischen Umfeld zurechtfinden und mit magischen Wesen namens Reflectors umgeben. Die Spieler lernten die Reihe erstmals mit „BLUE REFLECTION“ kennen, das ursprünglich 2017 erschien. Das Spiel begleitet die Schülerinnen Hinako, Yuzuki und Lime, während sie sich einer drohenden Gefahr für die Welt stellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Blue Reflection Quartet, Koei Tecmo, Gust