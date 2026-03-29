Forever Ago: Emotionales Road-Trip-Abenteuer aus Deutschland erscheint im Herbst

Mit Forever Ago erwartet SpielerInnen im Herbst ein neues Road-Trip-Abenteuer, das für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen soll. Der Titel wurde bereits 2020 angekündigt und stammt vom deutschen Entwicklerstudio Third Shift, während Annapurna Interactive als Publisher fungiert.

Optisch erinnert das Spiel mit seiner Camper- und Road-Trip-Atmosphäre ein wenig an den beliebten Indie-Titel Outbound, welcher jetzt sogar komplett auf einer echten Cartridge für die „Switch 2“ erscheint. Dennoch setzt Forever Ago eigene Akzente und erzählt eine deutlich emotionalere Geschichte.

Eine Reise nach einem persönlichen Verlust

Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Alfred, der nach einer persönlichen Tragödie zu einer Reise aufbricht. Mit seinem Minivan fährt er Richtung Norden, auf der Suche nach einem neuen Anfang und Antworten auf die Ereignisse in seinem Leben.

Unterwegs erkunden Spieler unterschiedliche Landschaften – von ruhigen Waldpfaden über Wüsten bis hin zu Bergregionen. Dabei trifft Alfred auf neue Menschen und entdeckt Orte, die ihre eigenen Geschichten erzählen.

Eine besondere Rolle spielt dabei eine Sofortbildkamera, mit der Alfred seine Reise dokumentiert. Die Fotos dienen nicht nur als Erinnerung, sondern helfen auch dabei, kleine Umwelt-Rätsel zu lösen und mehr über die Umgebung zu erfahren.

Begleitet wird das Abenteuer von einem Original-Soundtrack von Clark Aboud, der unter anderem bereits an Slay the Spire gearbeitet hat. Insgesamt soll Forever Ago eine emotionale Geschichte über Liebe, Verlust und Hoffnung erzählen.

Weiter unten gibt es noch einmal einen Trailer, der das Veröffentlichungsfenster für den Herbst dieses Jahres festsetzt. Was ist eure Meinung zum Spiel?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Forever Ago, Third Shift, Annapurna Interactive