Apokalypse-Farming bald auch im Westen: NIS America lokalisiert Village in the Shade

Farming-Sims gibt es inzwischen wie Sand am Meer, da tut es gut, wenn sich eine mal wieder von den anderen abhebt. Village in the Shade könnte so eine Simulation sein. Tagsüber bestellt ihr Felder … aber was hält die Nacht bereit?

Lesende dieser Website kennen Village in the Shade schon eine ganze Weile. Wir haben das Spiel von Nippon Ichi Software seit seiner japanischen Ankündigung mit dem Originaltitel Hono Gurashi no Niwa bereits umfangreich begleitet. NIS America gibt jetzt bekannt, dass das Spiel im Herbst 2026 auch im Westen erscheint!

Die Veröffentlichung der „Spooky Farming Sim“ soll im Herbst 2026 eben als Village in the Shade für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 und PCs erfolgen. Das entspricht den Plattformen in Japan, wo das Spiel am 30. Juli 2026 erscheinen wird. Es gibt englische, französische und spanische Texte. Wie immer gibt es auch eine Limited Edition im NISA-Online-Store.

Es verschlägt euch in das japanische Bergdorf Kagatsu. Ein Dörfchen voller Geheimnisse. Was nach einer idyllischen Faming-Simulation aussieht, trägt nicht nur visuell die Handschrift von Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe. Es bleibt nämlich nur idyllisch, wenn ihr die Regeln beachtet. Die lauten: „Sprich nicht mit Fremden, verlasse das Dorf nicht und geh auf keinen Fall nachts hinaus.“

Auf den ersten Blick: Farming

Farming-Fans können unzählige verschiedene Pflanzenarten anbauen, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten wie die Pflege von Tieren, darunter Kühe, Pferde und Hühner, das Angeln oder das Herstellen von Möbeln. Na klar: auch Feste. Doch nachts scheint das ein oder andere unheimliche Geheimnis zu warten.

Falls ihr euer Leben in Kagatsu Village unbeschwert und ohne böse Überraschungen erleben wollt, hat Nippon Ichi Software aber extra einen Modus für euch. Wenn ihr euch zu Beginn des Spiels für den „Safe Living Mode“ entscheidet, dann seht ihr einem sicheren und sorgenfreien Landleben ohne Angst vor den „Regeln“ entgegen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Village in the Shade, NIS America, Nippon Ichi Software