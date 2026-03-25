Bandai Namco schraubt weiter an Digimon Alysion, der „Pocket-Version“ vom Card Game

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Bandai Namco das neue Digimon Alysion angekündigt. Wie Pokémon Pocket, nur mit Digimon – das ist ziemlich vereinfacht gesagt der Ansatz des Mobile-Games. Es macht das Digimon Card Game auf Mobilgeräten spielbar.

Entsprechend gespannt waren Digimon-Fans auf die versprochenen, neuen Details zur Digimon Con am vergangenen Wochenende. Doch ihr habt es schon gemerkt: Diese Details fielen ziemlich spärlich aus. Wir haben sie für euch trotzdem zusammengetragen.

Im Stream stellte man einige der Neuerungen und Verbesserungen vor, die in Reaktion auf Spieler-Feedback von Demos unter anderem bei der Anime Expo sowie aus der Beta veranlasst wurden. Dazu gehören Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, an den Animationen der Digivolution, hübschere Kartendesigns und Karteneffekte für besondere Seltenheitsstufen und weitere Illustrationen für Karten.

Auch am allgemeinen Kampftempo und an der Bedienbarkeit der Kämpfe wurde geschraubt. Im Stream seht ihr den neuen, überarbeiteten Kampfscreen. Der Stream zeigt auch einen neuen Trailer zum Spiel, der am Ende einen kleinen Teaser auf einen neuen Charakter oder ein neues Digimon bietet. Der Trailer beginnt kurz nach der gesetzten Zeitmarke im Video unten. Einen Termin für Digimon Alysion gibt es noch nicht.

Der Alysion-Abschnitt:

Bildmaterial: Digimon Alysion, Bandai Namco