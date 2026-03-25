Final Fantasy als Arena-Fighter: Trotz großer Hoffnungen wird der neue Ableger gemischt aufgenommen

Krieger aus dem Final Fantasy-Universum versammeln sich im modernen Tokio, um die Welt vor der Zerstörung zu retten – so bewirbt Square Enix seinen neuesten Final-Fantasy-Ableger. Der kostenlos spielbare 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighter Dissidia Duellum Final Fantasy ist in dieser Woche für Mobilgeräte gestartet.

Während Naoki Yoshida große Hoffnungen in das Spiel legt, gehen die ersten Meinungen auseinander. Vor allem Fans der Reihe sind enttäuscht, denn das Spiel fühle sich nicht wie ein Final Fantasy an, sondern eher wie ein generischer 3v3‑Mobile‑Arena‑Titel. Darüber hinaus beschreiben SpielerInnen im Subreddit zum Spiel eine Tendenz zum Pay2Win.

Das Teamplay hingegen kann sehr gut funktionieren und der Kampfloop wird als befriedigend beschrieben. Gelobt werden Präsentation, Fanservice und Stil. Insbesondere die Charaktermodelle, die Animationen, und Musik kommen auch bei vielen klassischen Final‑Fantasy‑Fans gut an. Doch bleibt die Frage, ob Dissidia Duellum auf diese Weise auch bei der jüngeren Generation Erfolg haben wird.

Das Spiel leicht zu erlernen, habe eine interessante Story, die im modernen Tokio spielt und lässt uns näher an den Charakteren sein als andere Final Fantasy-Spiele – so Square Enix. In speziellen Chat-Messenger-Episoden lernen Fans mehr über das tägliche Leben und die Interaktionen der „Dissidia-Duellanten“. Dazu kommen eine große Anzahl an klassischen Kostümen und modernen Outfits sowie Original- und Arrangement-Musikstücke aus deinen Lieblingsspielen.

Neue Inhalte folgen

Diese werden in den nächsten Wochen und Monaten durch neue Inhalte erweitert. Schon jetzt legt eine Roadmap fest, dass Onion Knight, Iroha, Firion, Balthier, Rikku and Clive Rosfield in den nächsten zwei Monaten folgen.

Square Enix glaubt an der Erfolg des Titels und hat ein Video mit dem Titel „Interviews with the Creators Behind Final Fantasy“ veröffentlicht, das Einblicke von Charakterdesigner Tetsuya Nomura, Naoki Yoshida sowie weiteren wichtigen Mitgliedern des Entwicklerteams der größten Final-Fantasy-Titel bietet.

Entwickler-Interview:

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Der Launchtrailer:

via Final Weapon, RPGsite, Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt